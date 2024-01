Tra le uscite Planet Manga del 11 gennaio 2024 si segnala il nuovo volumetto di Undead Unluck, sulla scia del successo dell’adattamento anime, oltre alla riedizione del lussuoso volume Inoue Takehiko Illustrations.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 11 gennaio 2024.

Le uscite Planet Manga del 11 gennaio 2024

Noragami 22

Il “divino” manga di Adachitoka ritorna con un numero a dir poco esplosivo! Yukine, sempre più vicino al segreto delle divinità, ha scoperto che Yato ha dato un nome a Kazuma… Consumato dalla gelosia, il ragazzo è sul punto di trasformarsi in un ayakashi! Tutto sta andando proprio come l’Artefice aveva previsto: che sia davvero la fine?

Twin Star Exorcists 31

Come si esorcizza un re impuro con il potere di distruggere il mondo? Onmyoji e Kegare devono fare fronte comune per evitare l’annientamento, ma per Rokuro passa tutto in secondo piano nell’istante in cui si trova di fronte a Benio… Morta?! I poteri di Chinu saranno in grado di salvare la stella gemella della Luna?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Demon Slave 12

Ormai lo scontro frontale tra le combattenti delle Mabotai e le Otto Divinità è inevitabile. Intanto, è l’ex caposquadra Yumeji Shimomura, ora diventata una Devota Adoratrice, ad aggredire Konomi Tatara. Per nulla intimorita, la giovane leader della prima unità mostra tutto il suo valore! Ma riuscirà a cavarsela?

Shy 14

Manga Fight 64

Può uno degli eroi più amati nascondere un terribile lato oscuro? Shy sta per scoprire la verità sul passato di sua sorella, Shine, in un viaggio tra i ricordi che riserverà più di una sorpresa. Intanto, gli Amararilk aprono al mondo intero le porte di Never Land, il paradiso dedicato a chiunque voglia tornare bambino.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Undead Unluck 13

Grazie al potere della piccola Lucy, Andy ha colto l’opportunità di contrastare Seal, il Regulator nato dalle regolamentazioni di Dio. Nella battaglia, tuttavia, si intromette Ruin, e l’esito sembra ormai segnato. L’arrivo di Rip, però, ravviva la speranza…

Sakamoto Days 11

La JCC, la scuola per sicari, è nota per crescere killer d’eccellenza, ma alcuni sono più folli e sanguinari di altri, come scoprirete presto. Tra nemici con poteri d’ipnosi, registi ossessionati dalla loro arte e un rapporto allievo-maestro alquanto letale, a voi uno dei numeri più emozionanti del manga di Yuto Suzuki!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 10

Il Mito di Hades

CONTINUA LA BATTAGLIA DEI CAVALIERI DI ATHENA!

Le divinità dei sogni sono entrate in azione. Ikelos e Phantasos affrontano El Cid di Capricorn, mentre Tenma viene rinchiuso nella prigione onirica di Morpheus. Ma i due Saint sono determinati a percorrere la via della giustizia fino in fondo, senza smettere di combattere. Intanto, al Santuario si cerca il modo per liberare l’anima di Sisyphos.

Sakura, Saku 6

Manga Love 172

DALLA MAESTRA DELLO SHOJO MANGA IO SAKISAKA

Cosa c’è di peggio di non riuscire a dichiarare i tuoi sentimenti al ragazzo che ti piace? Avere il presentimento che siano ricambiati, per poi venire riportata con i piedi per terra dal destino! Continuano le pene d’amore di Saku, stavolta alle prese con un festival scolastico da batticuore e le preoccupazioni del primo bacio.

Bakuman! 3

DAGLI AUTORI DI DEATH NOTE!

Mashiro e Takagi vogliono diventare mangaka professionisti prima di finire il liceo. Riusciranno a pubblicare una serie sulla famosa rivista Weekly Shonen Jump della casa editrice Shueisha? E soprattutto, sapranno reggere il tremendo carico di lavoro che si sobbarcano gli autori di un manga che esce a puntate settimanali?

Yomi No Tsugai 4

Manga Run

CONTINUA LA NUOVA SAGA DI HIROMU ARAKAWA

Tenaga e Ashinaga, due tsugai spietati e assetati di sangue, attaccano Yuru e Dera! Chi li controlla, e perché sono stati mandati contro uno dei due gemelli del villaggio di Higashimura? Una battaglia senza esclusioni di colpi che porterà a una rivelazione inaspettata! Il nuovo, imperdibile manga di Hiromu Arakawa, la celebre autrice di Fullmetal Alchemist!

Inoue Takehiko Illustrations

UNA RACCOLTA DI STRAORDINARIE ILLUSTRAZIONI DEDICATE A HANAMICHI E AGLI ALTRI PROTAGONISTI DEL CAPOLAVORO DI TAKEHIKO INOUE

Schizzi preparatori, disegni realizzati per la campagna promozionale, immagini di copertina e illustrazioni create appositamente per questo imperdibile volume. La selezione delle immagini, curata da Inoue in persona, vi farà rivivere le splendide atmosfere di Slam Dunk. Riscopriamo insieme tutta l’arte del maestro in uno straordinario artbook che torna disponibile in una prestigiosa riedizione!

Konosuba! – This Wonderful World 17

Capolavori Manga 159

KAZUMA HA CAPITO CHE QUALCOSA NON VA…

Megumin o Wolbak, chi sarà la vera signora della magia esplosiva? Ma soprattutto: cosa spinge la giovane maga a rischiare tanto pur di dimostrare il proprio valore? E perché la crudele divinità dell’indolenza e della furia è tanto interessata alla piccola Chomusuke?

Bungo Stray Dogs 1

Il mistery si tinge di soprannaturale in una crime story esplosiva da cui è stato prodotto anche l’acclamato anime omonimo! Un’agenzia di detective ispirati a illustri autori letterari risolve casi ai limiti dell’impossibile usando poteri eccezionali! E non mancheranno di comparire personaggi ispirati a illustri autori occidentali. Preparatevi a stupirvi!

Bungo Stray Dogs 2

Atsushi Nakajima vive tristemente in un orfanotrofio, finché non diventa il bersaglio di un’organizzazione criminale… Ecco servita la seconda puntata della crime story più esplosiva del momento, fra detective dotati di poteri soprannaturali e nemici al di là di ogni immaginazione!

Bungo Stray Dogs 3

Sono due le parole chiave nella vita di un investigatore: indagini e… sparatorie! Se poi gli scontri non sono a base di pallottole ma di poteri straordinari, otterrete un numero adrenalinico! Osamu Dazai è stato sequestrato dalla Port Mafia, si prospettano dolori… per lui o per i sequestratori?

Bungo Stray Dogs 4

Non c’è nulla che non si possa fare se si ha a disposizione… una quantità smodata di denaro! Una delle organizzazioni criminali più ricche e pericolose del pianeta prende di mira l’Agenzia di Detective Armati. Come sempre, non si combatte a colpi di pallottole ma di poteri sovrannaturali!

Bungo Stray Dogs 5

LE ABITUDINI SONO DURE A MORIRE! Per qualcuno è tempo di svolgere il primo incarico come membro dell’Agenzia di Detective Armati. Si tratta solo di effettuare una consegna, ma quando hai alle spalle un passato da killer può sempre succedere qualcosa di imprevedibile e sconveniente…

One-Punch Man 14

Gli esseri misteriosi arrivano anche all’interno dell’arena dove si era tenuto il torneo di arti marziali. A guidarli è il fortissimo e spietato Gohketsu, un mostro che fa una spaventosa proposta ai lottatori! Come reagiranno e, soprattutto, cosa farà Saitama?

One-Punch Man 27

UNA BATTAGLIA MAI VISTA PRIMA SULLA TERRA

Psychos, l’essere misterioso che complottava nell’ombra, si fonde con Orochi e acquisisce di conseguenza un potere devastante. Per contrastarlo, Tornado deve dar fondo a tutte le proprie forze…