Undead Unluck: quale sarà il futuro della serie anime?

L’adattamento anime di Undead Unluck era senza dubbi uno di quelli più attesi del 2023. Prodotto dallo studio TMS Entertainment e animato David Production, la prima stagione ha debuttato il 6 ottobre 2023. La serie adatta gli eventi narrati nel manga shonen scritto e disegnato dal mangaka Yoshifumi Tozuka. Le vicende ruotano attorno ai due protagonisti, Fuuko e Andy con quest’ultimo che cerca di sfruttare l’abilità di portare “Sfortuna” di Fuuko per porre fine alla sua vita. Andy, il guerriero non morto, è notoriamente difficile da uccidere e sfrutta molto il suo fattore di guarigione rapida. E con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista, l’editor di Undead Unluck, Takumi Hashimoto, ha discusso del futuro dell’anime.

Undead Unluck ha mostrato alcune delle migliori animazioni degli anime secondo i fan. Questo anche perché la storia è prodotta da David Production. La casa di produzione ha una lunga storia nel mondo degli anime, avendo lavorato ad esempio a Le bizzarre avventure di JoJo, Fire Force e Cells At Work. La prima stagione dovrebbe pubblicare ventiquattro episodi, il che significa che ci sono un bel po’ di episodi da completare che si concluda.

In una recente intervista, l’editor Takumi Hashimoto ha detto che l’obiettivo principale dell’adattamento anime di Undead Unluck è di rendere l’anime eccezionale. Inoltre parleranno con la sezione della produzione animazione circa alcune impostazioni che sono in linea con il manga. Per quanto riguarda il design dei personaggi e le sessioni di doppiaggio, sia lui che Yoshifumi Tozuka saranno presenti o comunque coinvolti.

Da queste parole si capisce che l’intenzione di offrire un prodotto di qualità sono serie e non può che fare piacere ai fan. Ricordiamo che la prima stagione è diretta da Yuki Yase e mentre il character design è affidato a Hideyuki Morioka.

La protagonista è Fuuko e tutto ciò che vuole è una storia d’amore appassionata come quella del suo manga shojo preferito. Ma, sfortunatamente, la sua abilità di portare sfortuna lo rende impossibile. E proprio quando Fuuko tocca il fondo, incontra Andy che le cambia la vita. Infatti è immune alla sua abilità in quanto apparentemente immortale e tutto quello che vuole è farla finita quindi cercherà in tutti i modi di riuscirci stando al fianco di Fuuko.

Fonte – Comicbook