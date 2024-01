One Piece: Oda disse al suo editor di “morire” per il manga

One Piece sarà ricordato senza dubbi come una delle migliori serie shonen di tutti i tempi e sicuramente Eiichiro Oda si è guadagnato con tanto sacrificio tale successo. In effetti chi vuole diventare davvero un mangaka deve impegnarsi seriamente nel dare vita a personaggi e mondi.

Forse nessuno meglio di Eiichiro Oda ne è consapevole, il quale riesce a portare avanti la storia di Rufy da oltre vent’anni. Tuttavia Oda deve ringraziare anche il supporto di collaboratori e di diversi editor per portare in vita il vasto modo di One Piece. E con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto esilarante che mostra fino a che punto Oda voleva che i suoi editor si spingessero nella realizzazione di One Piece.

Oltre a lavorare solo sulla serie manga, Eiichiro Oda ha anche avuto un ruolo fondamentale nell’adattamento live-action su Netflix. In qualità di produttore esecutivo della serie, molte decisioni e proposte dovevano ricevere la sua approvazione. Tutti i fan sanno del successo riscosso, al punto da portare Netflix a confermare una seconda stagione. Oda non solo ha confermato la notizia che la serie live-action di One Piece continuerà, ma ha anche accennato l’arrivo di Tony Tony Chopper, il dottore della ciurma.

L’ex editor di One Piece, Kawashima, ha dichiarato che quando ha incontrato per la prima volta Eiichiro Oda, il mangaka ha dichiarato che avrebbe dovuto “essere pronto a morire per One Piece“. In seguito a questa affermazione, Oda ha aggiunto che “se distruggi la tua salute a causa del carico di lavoro, mi prenderò cura finanziariamente della tua famiglia“. Oda è noto per le ore dedicate alla serie, e questo aneddoto rende tutto più credibile.

Ora il manga si trova nel suo arco narrativo finale e l’anime è tornato sul piccolo schermo con il primo episodio dell’Arco di Egghead. Dando il via alla saga finale dei Pirati di Cappello di Paglia, i lettori del manga sanno che Rufy e la sua ciurma dovranno affrontare altre nuove sfide pericolose.

Fonte – Comicbook