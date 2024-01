Quali sono i franchise anime che hanno venduto di più nel 2023? Oggigiorno si può affermare con certezza che gli anime sono molto seguiti in tutto il mondo, e infatti l’industria continua a rivelarsi molto redditizia. Chiaramente non mancano le ombre di questo settore, dato che persistono problemi salariali per gli animatori. Ma è innegabile che stia crescendo a dismisura. Poiché lo streaming rende gli anime più accessibili a livello globale, tutti gli occhi sono puntati sulle serie anime più performanti in Giappone. E ora che il 2023 è finito, Oricon ha pubblicato una lista ufficiale che rivela quali sono i franchise anime che hanno veduto di più nel 2023.

Oricon è uno dei migliori servizi di monitoraggio in Giappone e classifica qualsiasi cosa, dalla musica alle vendite di DVD. Ogni anno, il sito pubblica una lista ufficiale dei franchise più venduti in Giappone in base ai dati di vendita locali. Naturalmente, i totali di Oricon non sono completi. Infatti non tengono conto di alcune vendite digitali o di qualsiasi attrazione internazionale. Cominciamo ad anticipare che, come si può immaginare, One Piece occupa la prima posizione, battendo Blue Lock.

L’anime di Toei Animation è in cima alla classifica delle vendite con 6,3 miliardi di yen (quasi 40 milioni di euro). È riuscito a battere Blue Lock che è arrivato al secondo posto con 6,1 miliardi di yen (circa 39 milioni di euro). Al terzo posto si è piazzato Jujutsu Kaisen con 4,94 miliardi di yen (oltre 31 milioni di euro), seguito da Oshi no Ko e infine Slam Dunk che chiude la top 5.

Si può notare anche che non c’è molta distanza tra il primo e il terzo posto. Blue Lock ha registrato un notevole aumento delle vendite lo scorso anno grazie alla Coppa del Mondo FIFA. Anche Oshi no Ko ha avuto un anno eccezionale nel 2023, quando la première dell’anime ha battuto tutti i record e la sua sigla “Idol” è diventata uno dei più grandi successi nelle classifiche globali. Tuttavia, One Piece è riuscito a mantenere il primo posto.

Di seguito riportiamo la lista completa dei franchise anime che hanno venduto di più nel 2023:

One Piece Blue Lock Jujutsu Kaisen Oshi no Ko Slam Dunk My Happy Marriage Bocchi the Rock Love Live Spy x Family Kingdom Chainsaw Man The Apothecary Diaries The Time I Got… Slime Tokyo Revengers Detective Conan Pokemon Mobile Suit Gundam The Idolmaster Series Chikawa Something Small and Cute My Hero Academia Neon Genesis Evangelion Demon Slayer Touken Range Sousou no Frieren Trillion Game Silent Idolish7 The Black Swindler

Fonte – Comicbook