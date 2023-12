One Piece 1102: il manga svela uno dei momenti più struggenti mai visti

Il manga di One Piece si trova in questo momento nel suo arco narrativo finale, e da diversi capitoli ha mostrato ai fan un lungo flashback che ha raccontato il passato di Kuma. Quello che è certo è che nel corso degli oltre due decenni della serie, questi hanno sempre commosso i fan, ma la conclusione del flashback mostrato nel nuovo capitolo, è in assoluto uno dei più struggenti mai visti. One Piece ha fatto una breve deviazione dagli eventi attuali dell’Arco di Egghead per approfondire il passato di Bartholomew Kuma e quello di Jewelry Bonney. Come i fan hanno visto negli ultimi capitoli, l’ex membro dell’Esercito Rivoluzionario diventato poi un membro della Flotta dei Sette, ha dovuto accettare un patto con il diavolo per salvare la vita di Bonney da una terribile malattia.

One Piece ha mostrato come Kuma fosse rimasto bloccato a lavorare per il Governo, nonostante non volesse avere nulla a che fare con la guerra. Ma tutti i sacrifici e le atrocità che ha dovuto subire, erano solo per salvare la vita alla piccola Bonney. Questo lo ha persino portato a offrirsi volontario per diventare il modello originale per il programma Pacifista di Vegapunk. Il capitolo 1102 di One Piece pone ufficialmente fine al flashback di Kuma, con questo personaggio che rinuncia al suo libero arbitrio. Ma si scopre che quello che i fan hanno letto era il punto di vista di Bonney, che qualche capitolo fa era entrata nella stanza dove erano presenti i ricordi di Kuma, che aveva lasciato a Vegapunk per lei.

Il capitolo 1102 di One Piece completa gli ultimi pezzi della vita di Kuma come membro della flotta dei sette. Viene rivelato che era pienamente a conoscenza del fatto che Bonney si dirigeva verso il mare per farsi un nome come membro della Peggiore Generazione, e sfortunatamente le stava lontano per mantenere l’accordo con il Governo.

Si scopre dal suo punto di vista la decisione di aiutare i Cappelli di Paglia a Sabaody perché ispirato da come Rufy aveva affrontato i Draghi Celesti. Infatti vede in Rufy un pirata che un giorno potrebbe potenzialmente realizzare la leggenda di Nika. È per questo che chiede a Vegapunk di programmarlo in modo da sorvegliare Thousand Sunny durante la loro assenza nell’arcipelago di Sabaody. Il capitolo termina quando Vegapunk, in lacrime, toglie il libero arbitrio di Kuma e nell’ultima pagina si vede Bonney che vede la vita di Kuma essenzialmente giungere al termine.

Fonte – Comicbook