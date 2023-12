One Piece: il regista parla del futuro dell’anime reboot

One Piece è ormai pronto a celebrare il 25° anniversario dell’anime, e in occasione di questo evento è stata recentemente annunciata una novità molto importante. Stiamo parlando di un nuovo progetto anime che si intitola The One Piece e sarà un anime remake della serie. Sarà prodotto da Wit Studio e con il presente articolo vogliamo riportare le parole del presidente di WIT Studio, che si è rivolto ai fan sul futuro del grande anime reboot, The One Piece.

Il franchise nato dalla mente geniale di Eiichiro Oda vanta già un’enorme quantità di progetti in lavorazione per il 2024. Ma, chiaramente, la sorpresa più grande è l’annuncio di un nuovissimo progetto anime che adatta gli eventi del manga fin dall’inizio. E i fan sanno già che prometterà bene in quanto lo studio di animazione che lo produrrà ha dimostrato il suo spessore con titoli come L’Attacco dei Giganti, Spy x Family e altro ancora.

Al momento non ci sono molte informazioni circa lo staff o di come l’anime riadatterà esattamente gli eventi del manga. Ma Wit Studio ha parlato dell’annuncio del nuovo remake dell’anime durante il Jump Festa 2024. E ha anche comunicato ai fan la necessità di assumere personale per l’anime, oltre all’obiettivo di portare questo progetto in direzioni diverse. Di seguito riportiamo però la dichiarazione ufficiale di Wit Studio:

“Finalmente è stato annunciato!”, inizia il messaggio. “Dopo molte riflessioni e discussioni, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura. Toei Animation ha prodotto più di 1000 episodi dell’anime di One Piece. Siamo molto orgogliosi della storia di One Piece e siamo determinati a tracciare nuove traiettorie per la serie. Il nostro obiettivo è ispirare le persone in tutto il mondo con la sfida dei sogni, dell’amicizia e della speranza per il futuro che Eiichiro Oda descrive nel suo manga. Abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di altri creatori per consegnare questo lavoro in tutti gli angoli del mondo. Vorresti unirti a noi in questo progetto e vedere il tuo nome nel film? WIT Studio attende con impazienza la tua partecipazione!”

Il remake dell’anime di One Piece sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix, ma deve ancora annunciare una data o una finestra di rilascio. Stando all’annuncio iniziale, questo reboot dell’anime mirerà a fornire agli spettatori un’esperienza fresca ma familiare, utilizzando una tecnologia visiva all’avanguardia per reimmaginare le avventure di Rufy attraverso l’amata saga di East Blue.

