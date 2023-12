Le uscite targate Panini Comics del 21 dicembre 2023 consistono in un’unica, corposissima uscita. Si tratta infatti del terzo volume Omnibus che raccoglie le storie classiche dedicate al franchise di Alien, edite all’epoca negli Stati Uniti dalla Dark Horse prima che i diritti passassero alla Marvel in seguito all’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, e presentate in Italia da SaldaPress. In questo corposissimo volume di oltre 1000 pagine troviamo tantissime miniserie e speciali editi tra gli anni ‘90 e i primi anni 2000.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 21 dicembre.

Le uscite Panini Comics del 21 dicembre 2023

Aliens Omnibus: Le Storie Classiche 3

94,00 €

Contiene: Aliens: Berserker (1995) #1/4, Aliens: Mondo Heat (1996) #1, Aliens: Lovesick (1996) #1, Aliens: Pig (1997) #1, Aliens Special (1997) #1, Aliens: Havoc (1997) #1/2, Aliens: Purge (1997) #1, Aliens: Alchemy (1997) #1/3, Alien Resurrection Movie Adaptation (1997) #1/2, Aliens: Kidnapped (1997) #1/3, Aliens: Survival (1998) #1/3, Aliens: Glass Corridor (1998) #1, Aliens: Stalker (1998) #1, Aliens: Wraith (1998) #1, Aliens: Apocalypse – The Destroying Angels (1999) #1/4, Aliens: Xenogenesis (1999) #1/4, Aliens (2009) #1/4, Dark Horse Comics (1992) #22 (I), #23/24 (II), Dark Horse Presents (1986) #101/102 (I), #117 (I), #121 (III), #140 (I), Dark Horse Presents Annual (1997) #1 (IV), A Decade of Dark Horse (1996) #3 (I), Free Comic Book Day 2009: Aliens

Nel terzo volume della riedizione rigorosamente integrale e cronologica di tutti gli Xeno-comics, numerose miniserie e one-shot ormai divenuti dei veri e propri classici del fumetto. Tra questi, i capolavori Apocalypse: The Destroying Angels, Havoc (che conta più di cinquanta autori!) e l’adattamento a fumetti del quarto film del franchise, Alien: La clonazione.