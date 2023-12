Dragon Ball: Toyotaro celebra il Jump Festa con una nuova illustrazione

Dragon Ball Super si prepara a pubblicare il centesimo capitolo del suo manga. Si tratta di un traguardo molto importante e per niente scontato, che dimostra l’attaccamento dei fan al franchise shonen più amato di sempre. Recentemente abbiamo riportato che il capitolo in arrivo presenterà una svolta incredibile, oltre al fatto che concluderà l’adattamento del film Super Hero. Dopo il debutto di Gohan Beast nel manga nel capitolo precedente, non dovrebbe sorprendere che la forma definitiva del figlio di Goku rappresenti la serie, in occasione del Jump Festa. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che Toyotaro, il mangaka che disegna Dragon Ball Super, ha condiviso una nuovissima illustrazione di Gohan Beast per celebrare il grande evento dell’anime.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Gohan è riuscito a raggiungere la sua modalità “Bestia” durante i combattimenti contro la nuova creazione dell’Esercito del Fiocco Rosso, Cell Max. In una scena che omaggiava la trasformazione di Gohan nel Super Saiyan di secondo livello, il figlio di Goku è riuscito a sbloccare questa nuova forma quando ha visto Piccolo in serio pericolo di vita.

Chiaramente la nuova forma di Gohan e di Piccolo non sono comparse in nessun nuovo arco. Ma ora che Dragon Ball contiene personaggi come Goku Ultra Istinto, Vegeta Ultra Ego, Orange Piccolo e Gohan Beast, sarà interessante vedere se li vedremo tutti sul campo di battaglia e capire quale eroe sia il più forte.

Jump Festa ha rivelato alcune grandi novità sul futuro di numerosi franchise di anime. My Hero Academia, Haikyu, Mashle: Magic And Muscles, Demon Slayer, Dandadan e Jujutsu Kaisen hanno tutti rilasciato grandi novità per quanto riguarda le rispettive storie shonen.

E per quanto riguarda Dragon Ball, ricordiamo che il franchise shonen tornerà sul piccolo schermo nel 2024 con l’arrivo di una nuova serie intitolata Dragon Ball Daima. Invece di continuare la storia di Super, il nuovo progetto riporta i fan indietro nel tempo, prima della serie attuale. Concentrandosi su Goku e i Guerrieri Z tornare bambini, Daima sembra prendere spunto dalla serie originale GT.

Fonte – Comicbook