Jujutsu Kaisen: annunciato il Gioco da Tavolo

Jujutsu Kaisen con questa seconda stagione animata ha senza dubbio colpito e catturato il pubblico, spingendo anche nuovi fan verso uno dei capolavori più interessanti del nostro tempo. In questi giorni, Jujutsu Kaisen ha raggiunto l’apice della sua notorietà, un trionfo attribuibile all’adattamento dell’arco narrativo di Shibuya, ancora oggi una delle saghe più apprezzate dal pubblico.

Nel caso foste ancora all’oscuro, questa acclamata serie è tornata alla ribalta nel corso dell’estate, con la seconda stagione in procinto di concludere il suo arco narrativo, incentrato sull’incidente di Shibuya come accennato in alto. Dopo l’annuncio di videogiochi per mobile e console, ecco che le ultime news evidenziano una nuova interessante notizia, annunciando la produzione del gioco da tavolo ufficiale.

Stiamo parlando, infatti, di un meraviglioso annuncio: Jujutsu Kaisen si trasforma in un gioco da tavolo originale, distante dall’essere una reinterpretazione convenzionale del manga di Gege Akutami. Questo nuovo gioco permette ai partecipanti di immergersi nell’essenza oscura di Jujutsu Kaisen, portando al massimo il segno distintivo del franchise.

Annunciato il Gioco da Tavolo

Come potete constatare dal promo appena pubblicato, il gioco da tavolo Jujutsu Kaisen è presentato in maniera esauriente, svelando alcuni dettagli succulenti. Scopriamo che i giocatori sono chiamati a incarnare uno spirito maledetto, con l’obiettivo di sfuggire all’inseguimento di Gojo Satoru. Ambientato nell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, i partecipanti saranno impegnati nell’adempimento di varie missioni al fine di eludere l’implacabile Gojo mentre li perseguita attraverso la rete metropolitana.

Attualmente, la prima presentazione di questo gioco da tavolo Jujutsu Kaisen è programmata per la primavera del 2024 al di fuori dei confini nazionali. Al momento, resta incerto se la Shueisha Games renderà disponibile questo titolo da tavolo al di fuori del mercato giapponese. Se volete recuperare l’anime invece, potete farlo su Crunchyroll, la piattaforma sttreaming che pubblica le puntate in simulcast.

Fonte Comic Book