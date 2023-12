Il sipario si sta per abbassare sulla straordinaria saga di My Hero Academia. Dopo gli sconvolgenti eventi della Guerra di Liberazione del Paranormale e dell’Arco degli Eroi Oscuri, Deku e la prestigiosa UA Academy si trovano ad affrontare le macchinazioni sinistre di All For One e Shigaraki, nel tentativo disperato di preservare l’unità della Hero Society. Un nuovo trailer ha gettato una luce accattivante su ciò che ci aspetta, e l’entusiasmo è alle stelle con l’annuncio della data di uscita della potenziale ultima stagione del franchise.

Nell’ultima puntata, Deku è stato riabbracciato nella calorosa accoglienza della Classe 1-A, ma i cattivi mantengono una presenza minacciosa e inarrestabile. Tuttavia, la sesta stagione ha regalato uno spiraglio di speranza, portando in scena Star And Stripe, la rinomata eroina nordamericana, pronta a fronteggiare Shigaraki e All For One. Mentre i protagonisti devono ancora annientare la Lega dei Villains, l’eroe d’oltreoceano potrebbe detenere il Quirk capace di porre fine al conflitto una volta per tutte.

Il prossimo capitolo di My Hero Academia si apre il 4 maggio dell’anno successivo, piantando le radici per la più epica delle battaglie che gli studenti della Classe 1-A si apprestano ad affrontare. Oltre a spettacolari scontri, la stagione rivelerà sconvolgenti segreti che circondano Deku e i suoi compagni, rendendo ancor più avvincente l’adattamento anime.

My Hero Academia: analisi del trailer della stagione 7

Mentre il manga di My Hero Academia procede, il creatore Kohei Horikoshi sembra gettare le basi per un gran finale imminente. Molte delle attese battaglie si sono già concluse, con Bakugo che affronta All For One e Midoriya impegnato in un confronto senza quartiere contro Shigaraki. La serie, nota per la sua capacità di mantenere l’attenzione attraverso combattimenti intensi e rivelazioni mozzafiato, si prepara all’emozionante climax.

Sei pronto a immergerti nella settima stagione quando sbarcherà a maggio? I fan non vedono l’ora di scoprire quale epico epilogo attende la loro amata My Hero Academia.

Fonte Comic Book