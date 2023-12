My Hero Academia: il regista parla dell’adattamento live-action della serie

My Hero Academia è una delle serie shonen più amate dai fan e fa parte dei titoli migliori presenti sulla rivista Weekly Shonen Jump. E tutte queste serie shonen hanno riscosso così tanto successo da portare l’industria degli anime ad esplodere. Non solo le vendite dei manga a livello globale continuano ad aumentare, ma lo stesso vale per lo streaming degli adattamenti anime. Dai principali adattamenti agli adattamenti live-action, il medium degli anime sta ricevendo molta considerazione da Hollywood. E infatti My Hero Academia sembra essere il prossimo a ottenere un adattamento live-action dopo il recente e clamoroso successo di One Piece su Netflix. Con il presente articolo, infatti, vogliamo riportare che lo scrittore Joby Harold ha aggiornato i fan su come sta andando il progetto.

Quest’ultimo si sta occupando della sceneggiatura del live-action di My Hero Academia per Netflix. In questi giorni, lo scrittore è impegnato con Monarch: Legacy of Monsters, ma non è tutto ciò che sta facendo. Parlando con Collider del MonsterVerse, Harold ha confermato che il lavoro su My Hero Academia è in corso, e questo è quasi tutto ciò che può dire sull’adattamento.

Harold ha risposto con fermezza alla domanda se stesse ancora lavorando sul live-action. “È qualcosa su cui sto lavorando e su cui amo lavorare. Sono entusiasta di farlo e di pubblicarlo. È un grande progetto. Posso parlare del fatto che è live-action, e penso che sia probabilmente tutto ciò con cui posso parlare” confessa harold. Continua anche dicendo che questo progetto è molto importante per lui.

Proseguendo, Harold ha ribadito che My Hero Academia è in produzione attiva, ma poco altro. E per quanto riguarda ciò che coprirà questo adattamento non conosciamo ancora i dettagli. Per ora, Legendary Entertainment e Netflix mantengono il silenzio sull’ambizioso progetto. Ma data la popolarità di My Hero Academia, possiamo solo supporre che questo adattamento live-action sia una priorità assoluta per il suo team.

Mentre questo adattamento live-action continua a lavorare dietro le quinte, la manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi si trova nella sua fase conclusiva, e i suoi archi narrativi sono stati nient’altro che intensi. Per quanto riguarda l’anime, abbiamo recentemente riportato il primo trailer della settima stagione, prodotta da Studio Bones. Al momento, non c’è una data di uscita ufficiale, ma i fan sperano che l’anime ritorni nel 2024.

Fonte – Comicbook