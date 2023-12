Il Ragazzo e l’Airone di Studio Ghibli è in cima alla classifica dei film 2023

Il Ragazzo e l’Airone è il film più recente di Studio Ghibli, ma soprattutto l’ultimo diretto dal leggendario Hayao Miyazaki. I fan giapponesi hanno già avuto modo di vedere questo nuovo progetto Ghibli, a gennaio 2024 potranno fare lo stesso anche gli appassionati italiani. Nell’attesa, i fan in Occidente hanno avuto l’opportunità di dare un’occhiata al contenuto del film tramite i trailer prima dell’uscita del film. E con il presente articolo vogliamo riportare che questo film di Studio Ghibli sta ricevendo importanti riconoscimenti. Oltre ad aver ricevuto diverse recensioni positive oggi riportiamo che il Ragazzo e l’Airone è definito uno dei migliori film del 2023.

Inizialmente lo Studio Ghibli ha scelto una strategia di comunicazione particolare. Infatti ha solo rilasciato una singola immagine per pubblicizzare il film, dato che i vertici di Ghibli avevano deciso di non pubblicare alcun trailer o materiale promozionale per il film anime prima della premiere.

L’ultimo film dello Studio Ghibli è classificato come uno dei migliori film dell’anno dal National Board of Review. Si tratta di un’organizzazione che rimane tra le principali nel mondo del cinema. Fondato per la prima volta nel 1909, il Consiglio ha aggiunto Il Ragazzo e l’Airone alla propria lista che include alcuni pezzi grossi di questo 2023. Oltre all’ultimo film di Miyazak, ci sono Barbie, Ferrari, The Holdovers, The Iron Claw, Maestro, Oppenheimer, Past Lives e Poor Things.

L’ultimo film dello studio di animazione giapponese era originariamente pubblicizzato come l’ultimo del leggendario regista Hayao Miyazaki. In questo modo avrebbe chiuso una carriera stellare con grande stile. Ma, quasi incredibilmente, Miyazaki ha dichiarato che il film ha alimentato la sua creatività e lo ha riportato allo Studio Ghibli, pensando a nuove idee per progetti futuri. Nonostante abbia più di 80 anni, sembra che sia ben lungi dal ritiro quando si tratta di realizzare film anime.

Le vicende de Il ragazzo e l’Airone ruotano attorno a Mahito, un ragazzino di 12 anni che fatica a stabilirsi in una nuova città dopo la morte di sua madre. Tuttavia, quando un L’airone parlante informa Mahito che sua madre è ancora viva, lui entra in una torre abbandonata per cercarla, cosa che lo porta in un altro mondo.

Fonte – Comicbook