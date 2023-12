One Piece: l’anime svela le nuove taglie dei Cappelli di Paglia

One Piece ha raggiunto momenti molto importanti nel manga dopo la fine delle vicende della Saga di Wano. Eiichiro Oda infatti sta lavorando all’arco narrativo finale, dove ha già rivelato diversi dettagli importanti. Chiaramente questo era inevitabile, dopo aver passato diversi anni a disegnare l’arco di Wano, che ha messo da parte diversi personaggi chiave nella storia del manga.

Lo stesso sta accadendo adesso nell’anime di Toei Animation. Infatti Rufy e la sua ciurma sono riusciti a scacciare finalmente la tirannia di Kaido e Orochi anche sul piccolo schermo e gli ultimi episodi ha mostrato la ciurma protagonista prendersi del tempo per festeggiare e recuperare le enerigie. Nel frattempo Shanks il Rosso ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo mettendo bene in chiaro il suo obiettivo: reclamare il One Piece. I fan hanno anche avuto modo di rivederlo in azione, con il suo Haki a distanza che ha fermato definitivamente ogni tentativo di avanzata di Ryukugyu, l’ammiraglio della Marina interessato a Rufy.

Ma l’episodio 1086, intitolato Un nuovo Imperatore! Bagy il Clown Superstar!, ha mostrato la ciurma di Rufy tornare a salpare per riprendere il loro viaggio. E ad un punto di questo episodio si vedono le nuove taglie aggiornate dei Cappelli di Paglia, tutte aumentate dopo aver attirato l’attenzione del mondo dopo gli eventi di Wano. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOIELRS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1086 Straw Hat Pirates New Bounty pic.twitter.com/0kcAyfJpH7 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) December 3, 2023

Come si può vedere nella clip, si inizia da Chopper, la cui taglia ammonta ora a 1000 Berry (visibilmente deluso), poi tocca a Nami che ora ha una taglia decisamente alta. Ammonta infatti a 366.000.000 Berry e a differenza di Chopper è terrorizzata. La prossima taglia è quella di Brook, pari a 383.000.000 Berry e quella di Franky corrisponde a 394 milioni di Berry. Sul suo manifesto però c’è la foto della Sunny.

Per quanto riguarda il cecchino, ora ha una taglia molto alta, infatti è passata a 500 milioni di Berry, e Nico Robin ha una taglia di 930 milioni. Da questo punto in poi si passa ai miliardi, con Sanji che sale a 1,032 miliardi di Berry, Jinbe 1,1 a miliardi e Zoro a 1,111 miliardi di Berry. Conclude il capitano, ora Imperatore del mare, con una taglia di 3 miliardi di Berry.