Tra le uscite Planet Manga del 30 novembre 2023 troviamo le due speciali Christmas Variant di Sakamoto Days e Jujutsu Kaisen, offerte in speciali “pacchetti” natalizi.

Inoltre fanno il proprio esordio l’Ultimate Deluxe Edition di Puella Magi Madoka Magica e, in collaborazione con Disney, Kingdom Hearts Silver 358/2 Days.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 30 novembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 30 novembre 2023

L’Usuraio 43

9,00 €

COS’È RIMASTO DEL FAMIGERATO PRESIDENTE DELLA COW COW FINANCE?

Dov’è finito lo squalo dell’usura che tutti temevano? Fra le grinfie di quel pazzo furioso di Shishiya e manovrato dal machiavellico Namerikawa, sembra che Ushijima si sia arreso al proprio destino. Ma sarà vero?

Magus of the Library 7

7,00 €

UN PASSO FALSO PUÒ PORTARE ALLA ROVINA DI TUTTI…

I libri hanno un potere immenso. Sono in grado di aprire la mente, scatenare guerre, scaldare il cuore e perfino ribaltare le sorti del mondo. Questo la Biblioteca centrale lo sa bene e amministra i libri con coscienza…

The Witch and the Beast 6

7,00 €

UNA FOLLE RICERCA

Per scoprire dove è finita Angela, Ashaf e Guideau raggiungono una nuova dimensione abitata dai vampiri! L’unico in grado di aiutarli, è proprio il signore dei vampiri… Di fronte a una tale potenza, Guideau saprà resistere alla tentazione di combattere?

Yasha 4

16,00 €

UNA STORIA DI STRAORDINARIA ATTUALITÀ

Il duello fra due gemelli dalle capacità prodigiose frutto di manipolazione genetica imbocca una direzione in cui riecheggiano atmosfere distopiche e apocalittiche. Un virus letale è al centro di un piano di sterminio di parte dell’umanità. La chiave per fermarlo è nelle mani di Sei…

Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe Edition 1

9,90 €

Puella Magi Madoka Magica torna in una nuova edizione in due volumi che ripropone la storia di Madoka e Sayaka, impreziosita da nuove copertine e nuove illustrazioni, per seguire al meglio lo scontro tra le “Puella Magi” e le streghe!

IL MANGA BASATO SULL’ANIME DISPONIBILE SU CRUNCHYROLL

Jujutsu Kaisen 1

Christmas Variant

9,90 €

COMBATTIMENTI, STREGONERIA E DEMONI SOTTO L’ALBERO DI NATALE

Racchiusa in un pack natalizio, una nuova copertina variant effettata esclusiva per il dark action del momento di Gege Akutami, da cui è tratto l’anime su Crunchyroll! Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Il regalo di Natale ideale per tutti i fan di Jujutsu Kaisen!

Sakamoto Days 1

Christmas Variant

Generation Manga

9,90 €

RAMEN, POLVERE DA SPARO E… ATMOSFERE NATALIZIE!

Il primo numero della serie che racconta le turbolente giornate del sicario in pensione Taro Sakamoto in un esclusivo pack natalizio! Con copertina variant effettata esclusiva, il perfetto mix di azione, humor e sovrannaturale di Yuto Suzuki. Il regalo di Natale ideale per tutti i fan di Sakamoto Days!

Tracce di Sangue 11

7,00 €

RICORDI CHE VENGONO A GALLA

La collina da cui Seiichi è stato buttato giù quando era piccolo diventa teatro di un nuovo incubo a occhi aperti. Fra suggestioni oniriche, sensi di colpa e desideri di riscatto, le mani del ragazzo compiono un gesto sconvolgente…

Tracce di Sangue 12

7,00 €

I FANTASMI DEL PASSATO

Rinchiuso in riformatorio per lo scioccante gesto compiuto, Seiichi si sottopone a un esame di coscienza e scopre che non è facile liberarsi dei ricordi. I pensieri ossessivi sulla madre iniziano a trasformarsi in incubi che prendono possesso della sua mente.

Tracce di Sangue 15

7,00 €

L’INQUIETANTE DRAMMA FAMILIARE DI SHUZO OSHIMI

La figura della madre riapparsa nella vita di Seiichi accende nuovamente ossessioni e terribili interrogativi. Per la prima volta dopo vent’anni, durante una lunga notte, i protagonisti riavvolgono il nastro dei ricordi, scoperchiando l’abisso.

Soil 2

7,00 €

Soil New Town non è una cittadina come le altre. I detective Yokoi e Onoda si trovano di fronte un bizzarro puzzle, di quelli intricati da risolvere in fretta e in cui a volte i pezzi non si incastrano neanche tra di loro. Il delirio ha avuto inizio in un tripudio di stranezze e anormalità.

Soil 3

7,00 €

Sembra una cittadina tranquilla, di quelle in cui puoi lasciare aperta la porta di casa e in cui puoi sempre contare sul tuo vicino. Sembra. Ma Soil è un’altra cosa. Nel mystery manga di Atsushi Kaneko tutto è possibile e anche un crop circle può diventare un indizio…

Soil 4

7,00 €

Il passato di Soil si fa vivo, anzi, redivivo! Il tempo e lo spazio sono due dimensioni relative in questa cittadina sempre più assurda e borderline, diventando elementi essenziali per le indagini degli agenti Onoda e … ma che fine ha fatto il sergente Yokoi?

Soil 5

7,00 €

Oltre il tempo, oltre lo spazio, dove tutto può accadere, dove l’assurdo è di casa e la follia dilaga spietata: tutto questo accade a Soil. Questa volta un fantasma dal passato torna per la sua vendetta: riuscirà a portarla a termine? E cosa riuscirà a scoprire l’agente Onoda? Le tenebre avanzano, l’uomo bendato imperversa e un urlo echeggia tra le strade di questa cittadina sempre più inquietante!

Kingdom Hearts Silver 358/2 Days 1

9,00 €

Kingdom Hearts Silver 358/2 Days 1 + Cofanetto Vuoto

16,90 €

UN NUOVO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DALLA SAGA DI VIDEOGIOCHI TARGATI DISNEY E SQUARE ENIX

Roxas è il tredicesimo membro di una misteriosa organizzazione che, sfruttando il potere del Keyblade, è determinata a completare il Kingdom Hearts. Ma è davvero tutto qui? Oppure nel passato dimenticato del ragazzo si cela un destino ben diverso?