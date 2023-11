Dragon Ball Super: quando inizierà il nuovo arco narrativo?

Il manga di Dragon Ball Super si trova al momento nei momenti finali della lotta contro Cell Max. Disegnato da Toyotaro, il manga è impegnato nell’adattare gli eventi che abbiamo visto nell’ultimo film del franchise, ossia Dragon Ball Super: Super Hero. E dato che pare che la fine si stia avvicinando già con il prossimo capitolo, è tempo di prepararsi per il prossimo grande arco narrativo del manga.

Dragon Ball Super ha dato il via all’arco narrativo Super Hero all’inizio di quest’anno. E prima di narrare gli eventi di Gohan e Piccolo, ha dato il via al tutto con uno speciale prequel che conduce agli eventi del film concentrandosi principalmente su Goten e Trunks come protagonisti. Ora che gli eventi del film sono quasi finiti, è possibile cominciare a chiedersi quale sarà il prossimo arco di eventi e soprattutto quando inizierà.

Dragon Ball Super non ha ancora anticipato cosa accadrà nel manga dopo gli eventi dell’arco Super Hero. E questo è ciò che lo rende molto interessante in quanto sarà un futuro completamente nuovo per la serie. Ma non si può escludere la possibilità che il manga possa terminare con il prossimo capitolo, che è anche il grande traguardo del centesimo capitolo della serie. Questa potrebbe essere la fine, o potrebbe essere l’inizio di un inizio completamente nuovo per la serie.

Il capitolo 99 di Dragon Ball Super termina con Gohan che sferra il colpo finale con il cannone speciale a Cell Max. E ciò significa che il prossimo capitolo della serie concluderà l’arco in questione. Ciò significa che il prossimo arco narrativo del manga non inizierà prima del 2024, poiché potrebbe esserci un capitolo finale con l’epilogo, dopo la fine del combattimento con Cell Max. Oppure vedremo un’anticipazione su ciò che potrebbe accadere dopo.

Lo scenario peggiore è che Dragon Ball Super termini la sua serie manga con il prossimo capitolo. Ma si spera che non sia così. C’è ancora Black Freezer che si è rivelato il guerriero più forte dell’universo dopo la fine dell’arco di Granolah. E da allora non abbiamo visto aggiornamenti dato che è iniziato l’arco Super Hero. Sarebbe il momento perfetto per dare il via al prossimo arco narrativo incentrato sul villain n. 1 della serie.

Fonte – Comicbook