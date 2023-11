Dragon Ball Super: il capitolo 100 concluderà l’arco Super Hero nel manga

Dragon Ball è tornato fortemente a far parlare di sé quest’anno dopo l’annuncio di un nuovo progetto anime. Stiamo parlando di Dragon Ball Daima, il nuovo progetto scritto direttamente da Akira Toriyama in persona in occasione dei 40 anni dal debutto del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Daima debutterà l’anno prossimo sul piccolo schermo e tutti i fan torneranno a guardare Goku in azione. Tuttavia il protagonista principale si ritroverà bambino, insieme a tutti gli altri personaggi, per via di un desiderio espresso da un individuo misterioso.

Con Daima in arrivo nel 2024, finalmente Dragon Ball torna sul piccolo schermo con una nuova serie anime dopo ben cinque anni dall’ultimo episodio di Dragon Ball Super. Infatti l’ultima volta che i fan hanno visto Goku in azione, il Saiyan stava combattendo contro Giren nel Torneo del Potere. Riguardo il manga, invece, Toyotaro si sta concentrando sull’arco Super Hero in corso. E con il presente articolo vogliamo riportare che manca pochissimo alla conclusione di questo arco. Infatti il capitolo 100 concluderà l’arco Super Hero nel manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super Chapter 99 Ends with Gohan Beast who’s about to shoot Special Beam Canon! Super Hero Arc concludes with Chapter 100! pic.twitter.com/rtdyrephhV — Hype (@DbsHype) November 16, 2023

Recentemente abbiamo riportato le prime anticipazioni del capitolo 99 di Dragon Ball Super, che sarà rilasciato questo mese. I fan avranno modo di proseguire lo scontro contro Cell Max, con Orange Piccolo che cercherà di contrastarlo in tutti i modi. Si tratta della nuova trasformazione del Namecciano che lo ha portato per la prima volta allo stesso livello di un Super Saiyan. Chiaramente non basterà e per questo che subentra Gohan. Il figlio di Goku, proprio come il suo mentore, da sfogo alla sua nuova trasformazione che si rivelerà determinante per la conclusione dello scontro.

Poiché il capitolo 99 si conclude con Gohan che lancerà il cannone speciale sul nemico, l’arco Super Hero si concluderà con il capitolo 100. Ricordiamo che questo arco è un adattamento degli eventi dell’ultimo lungometraggio uscito in Giappone l’11 giugno e in Italia il 29 settembre dell’anno scorso. Nonostante sia un adattamento, il manga presenta alcune parti originali non presenti nel film.