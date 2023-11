Tra le uscite Marvel targate Panini del 16 novembre 2023 troviamo tutta una serie di uscite mutanti che fungono in realtà da prologo agli eventi di Fall of X, l’evento iniziato con il Galà Infernale uscito la settimana scorsa.

Inoltre lo speciale Pack di Natale di Spider-Man, l’esordio della nuova serie di Doctor Strange, il volume che celebra i 60 anni di Iron Man e il ritorno di X-Treme X-Men, con l’Omnibus che raccoglie la storica serie di Chris Claremont oltre al volume con la recentissima miniserie sequel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 16 novembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 16 novembre 2023

X-Men 26

Gli Incredibili X-Men 407

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #23/24

X-Men 26

Villain Variant di Alex Ross

Gli Incredibili X-Men 407

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #23/24

Preludio a Fall of X!

Feilong lancia le sue Sentinelle contro gli X-Men!

Il ritorno di Pogg-Ur-Pogg!

56 pagine di pura azione!

Immortal X-Men 14

Immortal X-Men 17

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #13, X-Men Red (2022) #13

Riflettori puntati su Doug “Cypher” Ramsey!

Il Consiglio Silente è allo sbando…

…e Krakoa stessa prende un’importantissima decisione!

Inoltre, Genesis è arrivata!

Wolverine 38

Wolverine 442

5,00 €

Contiene: Wolverine/Ghost Rider: Weapons of Vengeance Alpha (2023) #1

L’inizio di una minisaga che coinvolge Wolverine, Ghost Rider… e il loro passato!

Logan e Johnny Blaze hanno qualcosa di maledetto in comune…

…e anche il passato dello Xavier Institute non è poi così limpido!

Ospiti d’onore… gli X-Men del passato!

X-Force 39

X-Force 43

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #42

Kid Omega è tornato ma, data l’età…

…è ancora in grado di aiutare X-Force?

Uno sguardo sul futuro e sulle macchinazioni della Bestia!

Da leggersi prima del Gala Infernale 2023!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 59

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #242, X-Factor (1986) #38

Un capitolo cruciale di Inferno!

L’attesissimo incontro tra X-Factor e gli X-Men!

Le due X-squadre uniscono le forze per combattere Madelyne Pryor e fermare l’inferno sulla Terra!

Due storie di lunghezza extra firmate da Chris Claremont, Marc Silvestri e dai coniugi Simonson!

Spider-Man Natale 2023 Pack

10,00 €

Contiene: Spider-Man/Deadpool (2016) #12, Gwenpool Holiday Special Merry Mix-Up (2016) #1, Marvel Holiday Special 2006 (2006) #1, Spider-Man’s Tangled Web (2001) #21, Marvel Holiday Special 1994 (1994) #1

Buon Natale, Marvel fans, con questa antologia a fumetti in formato tascabile!

Tra inediti, storie celebri e dimenticate dal tempo, un volume perfetto da mettere sotto l’albero! Il libro verrà venduto in un pack speciale stile pacco regalo.

E non mancano gli ospiti speciali, tra cui Deadpool, Miles Morales e gli Avengers!

Ah, vi andrebbe di leggere il primo incontro tra i coniugi Parker e Mefisto?

Betsy Braddock: Capitan Bretagna

Due Capitani, Un Solo Stato

15,00 €

Contiene: Betsy Braddock: Captain Britain (2023) #1/5

Morgana Le Fay minaccia il Multiverso Marvel con il suo esercito di Furie!

Il Clan Akkaba è al suo fianco…

…e indovinate un po’ chi dovrà arginare i loro delittuosi piani?

Tini Howard torna a occuparsi di Betsy Braddock e della sua famiglia!

Doctor Strange 1

La Vita di Doctor Strange

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Doctor Strange (2023) #1/5

Dopo un periodo trascorso al servizio nientemeno che della Nera Signora, ora Stephen Strange è di nuovo in vita…

…ma non avrà tempo per godersi il proprio ritorno, perché nemici vecchi e nuovi sono in agguato e pronti ad attaccare lui e Clea.

Due nomi su tutti… Incubo e Dormammu!

E mentre per Wong si aprono le porte di un’interessante carriera parallela, i coniugi Strange sono loro malgrado invitati a un matrimonio che non dimenticheranno mai.

Captain Marvel 10

Meravigliosa

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Captain Marvel (2019) #47/50

Più in alto, più veloce, più forte… fino alla fine!

Capitan Marvel, Spider-Woman, Hazmat e un gruppo di X-Men sono impegnati in una battaglia all’ultimo sangue con gli alieni della Covata. Il loro obiettivo: trovare Rogue e liberare Binary.

Ma ora, sopraffatti e intrappolati, Carol e i suoi compagni potrebbero essere chiamati a compiere il più tragico dei sacrifici.

Kelly Thompson chiude il suo ciclo di Captain Marvel con una saga che, ve lo garantiamo, non dimenticherete mai.

Io Sono… Iron Man: Senza Limiti

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: I Am… Iron Man (2023) #1/5

Continuano i festeggiamenti per i sessant’anni di Iron Man!

Sotto quell’armatura rossa e oro c’è un inguaribile romantico, un inventore geniale, un eroe di guerra, un miliardario, un Avenger, una persona… Tony Stark.

Battaglie sottomarine, invasioni aliene nel deserto, una missione di salvataggio nello spazio: tutto questo e molto altro vi aspetta in un volume ideale sia per i nuovi lettori che per i fan di vecchia data!

Dopo il successo di Moon Knight: Black, White & Blood, tornano Murewa Ayodele e Dotun Akande!

X-Treme X-Men: Il Fantasma che Non Vuole Morire

Marvel Collection

14,00 €

Contiene: X-Treme X-Men (2023) #1/5

Un’avventura degli X-Treme X-Men mai narrata prima!

Kitty Pryde è a Chicago ed è tormentata dello spettro di Ogun.

Riusciranno Wolverine, Tempesta e gli altri Uomini-X a liberarla dal fantasma?

Chris Claremont e Salvador Larroca di nuovo insieme per una storia mozzafiato con tutti i vostri mutanti preferiti!

Miles Morales: Spider-Man 5

La Saga del Clone

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2018) #22/28

La battaglia con Ultimatum è terminata, ma la famiglia Morales dovrà patirne per sempre le conseguenze!

Una giornata con Storno potrebbe risollevare lo spirito di Miles… a patto che i simbionti non si mettano in mezzo!

New York è infatti l’epicentro dell’invasione aliena capeggiata da Knull, dio e creatore dei Klyntar!

Il Valutatore, intanto, elabora la sua macchinazione anti Spider-Man…

Wolverine: Snikt!

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Wolverine: Snikt! (2003) #1/4

Tsutomu Nihei, autore di capolavori fantascientifici come BLAME! e Knights of Sidonia, ci mostra la sua versione di Wolverine! Una storia che porta il mutante in un mondo ignoto e ostile dove dovrà combattere per la sopravvivenza e per proteggere chi ha richiesto il suo aiuto. L’incontro tra i personaggi americani e le tematiche dell’ecclettico autore giapponese dà vita a una storia unica nel suo genere!

S.W.O.R.D.: l’Ultima Frontiera

Marvel Deluxe

33,00 €

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #1/11

I mutanti alla conquista dello spazio!

Abigail Brand guida lo S.W.O.R.D., la nuova organizzazione che proietterà Krakoa nelle stelle!

Ma non tutto è come sembra e tra una minaccia cosmica e un dio alieno come Knull, la più grande battaglia sarà… all’interno dello S.W.O.R.D.!

La sorprendente serie spaziale di Al Ewing (Immortal Hulk) e Valerio Schiti (Empyre) finalmente in un unico volume!

Venom: Agente Venom

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Venom (2011) #1/5

Flash Thompson avrà anche perso le gambe in guerra, ma non ha mai perso la dignità, il coraggio e il desiderio di servire il proprio paese.

Doti che gli torneranno particolarmente utili ora che il governo gli ha offerto l’occasione di tornare a essere un eroe, unendosi al simbionte Venom!

Jack Lanterna e il Signore del Crimine hanno però grandi progetti per lui, cosa che non promette affatto bene.

Tuttavia, la battaglia più dura per Flash rischia di essere quella per non cedere il controllo della propria mente alla sua controparte aliena…

Thanos Vince

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Thanos (2016) #13/18, Thanos Annual (2018) #1

Chiedete agli esseri più potenti come pensano che l’Universo Marvel possa finire, e la risposta sarà sempre la stessa: “Thanos vince!”.

E a quanto pare, ora quelle tragiche parole stanno per avverarsi!

Giunto alla fine dei tempi, il Folle Titano sembra finalmente pronto ad assaporare il tanto agognato trionfo… o si troverà dinnanzi alla sua più grande vergogna?

Testimoni di quei fatali momenti: il nobile Silver Surfer e Ghost Rider Cosmico, qui al suo debutto!

X-Treme X-Men

Marvel Omnibus

84,00 €

Contiene: Uncanny X-Men (1981) #389, X-Men (1991) #109, X-Treme X-Men (2001) #1/24, X-Treme X-Men Annual 2001, X-Treme X-Men: Savage Land (2001) #1/4, X-Treme X-Men: X-Posé (2003) #1/2, X-Men Unlimited (1993) #36 (I)

Minacce estreme richiedono X-Men… X-Tremi!

I Reavers, il Re delle Ombre, Khan e Vargas… dalla Terra Selvaggia allo Xavier Institute il pericolo è sempre dietro l’angolo!

Il leggendario sceneggiatore Chris Claremont e Salvador Larroca spediscono un’all-star team di Uomini-X in giro per il mondo alla ricerca dei diari di Destiny…

…e non è detto che tutti sopravvivano all’esperienza!

Marvel Horror Vive Ancora!

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: Tomb of Dracula (1972) #10, #67, Fear (1970) #24, Marvel Preview (1975) #3, Incredible Hulk (1968) #162, #180/181, #272, X-Men (1963) #139/140, Marvel Spotlight (1971) #24, Marvel Premiere (1972) #27, Marvel Team-Up (1972) #80/81, Giant-Size Chillers (1974) #1, X-Men Annual (1970) #6, War Is Hell (1973) #9/15, Man-Thing (1979) #10/11, Marvel Presents (1975) #1/2, Vampire Tales (1973) #2/4, #6, #8/9, Marvel Preview (1975) #7/8, #12, #16, Monsters Unleashed (1973) #9, Haunt of Horror (1974) #2, #4/5, Dracula Lives (1973) #10/11, Tomb of Dracula Magazine (1979) #3, #5/6, Solo Avengers (1987) #5, Rampaging Hulk Magazine (1977) #1/6, #8, Strange Tales (1951) #73, Legion of Monsters (1975) #1

Il boom dei fumetti horror degli anni 70 illuminò gli angoli oscuri dell’Universo Marvel, rivelando una schiera di personaggi spaventosi!

Questa seconda bibbia del brivido presenta le avventure di molte star del sovrannaturale!

Tra questi Blade l’Ammazzavampiri, Satan la figlia del diavolo e Bloodstone il cacciatore di mostri!

Senza dimenticare Wendigo, il divoratore di carne umana, John Kowalski, agente di morte e Manphibian, la creatura degli abissi!

Spider-Man 22

Marvel Masterworks

37,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #224/237, Amazing Spider-Man Annual (1964) #16

Come si può fermare un avversario letteralmente inarrestabile? Una domanda che, suo malgrado, si deve porre Spider-Man quando si trova di fronte il solo e unico Fenomeno.

Ma non è certo lui l’unico problema che deve affrontare Peter Parker. Che ne dite dell’Avvoltoio o del letale duo composto da Mr. Hyde e dal Cobra? Per non parlare di un J. Jonah Jameson più irascibile che mai!

E ancora: la Gatta Nera, il disturbante fato di Tarantula e l’esordio di Monica Rambeau, la seconda Capitan Marvel.

L’occasione ideale per vedere – o rivedere – in azione uno dei più grandi team creativi ragneschi di sempre!

Spidey e i suoi Fantastici Amici 15

5,90 €

Contiene: In regalo: la macchinina di Spidey!

Lego Avengers 19

6,90 €

Contiene: In regalo: la minifigure ufficiale LEGO® di Iron-Man!