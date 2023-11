One Piece – Netflix: svelato il “dietro le quinte” della progettazione dei lumacofoni

L’adattamento live-action di One Piece si è rivelato un successo clamoroso su Netflix. I numeri di streaming e il loro aumentare in maniera costante nel dal debutto avvenuto il 31 agosto, ha portato Netflix a confermato una seconda stagione, attualmente in lavorazione. Infatti con gli scioperi della WGA e del SAG giunti ufficialmente al termine, la sceneggiatura del prossimo progetto live-action di One Piece continua. Nell’ultimo periodo abbiamo riportato diverse dichiarazioni del regista e dello showrunner del live-action. E con il presente articolo i fan potranno guardare il “dietro le quinte” della progettazione dei lumacofoni. Quindi sarà proprio possibile vedere e scoprire il processo di creazione di questi aggeggi iconici per il live-action.

I lumacofoni incarnano un po’ l’impegno e la passione che le menti creative del live-action di One Piece hanno dedicato a questo progetto. Invece di utilizzare l’animazione generata al computer per adattare i lumacofoni, il team creativo ha creato qualcosa di reale e di tangibile. Questo metodo avrà sicuramente un impatto sul futuro della serie. Infatti Oda, che ha confermato la seconda stagione, ha anche annunciato che la new entry sarà Chopper. E tutti si chiedono come sarà adattato il medico della ciurma.

Lo showrunner Steve Maeda ha condiviso un nuovo breve video che rivela le prime fasi della creazione del lumacofono. Per farlo, il team creativo ha chiaramente fatto uso della tecnologia. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X ufficiale dello showrunner. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Early snail days on the live-action ONE PIECE! pic.twitter.com/0fbPw3V9tl — Steven Maeda (@stevemaeda) November 8, 2023

Steve Maeda ha dichiarato diversi aneddoti negli ultimi mesi successivi al debutto del live-action. A suo modo di vedere, One Piece rappresenta la storia perfetta per il tempo in cui viviamo. Per essere più chiari, Maeda fa riferimento alla tecnologia, senza la quale non avremmo visto nessun live-action ispirato al manga di Oda. In questo modo, il team ha potuto realizzare questo progetto nel modo giusto, investendo chiaramente del denaro, ma non per qualcosa di eccessivamente costosa o irrealizzabile a causa del livello degli effetti.

La prima stagione del live-action di One Piece ha cambiato le sorti del live-action in generale. Infatti prima di questo, tutti gli altri progetti si sono rivelati deludenti e fallimentari.

