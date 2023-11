La serie in live action dedicata a One Piece come ben sapete è stata un incredibile successo, e con la fine sciopero del SAG-AFTRA il cast della serie è finalmente libero di celebrare il proprio grande debutto. Come leggiamo su Comic Book tra le prime star di questa serie TV a festeggiare la conclusione di questo lungo sciopero, troviamo Emily Rudd, interprete di Nami.

L’attrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti provenienti dal set di questo fortunato live action, e all’interno di essi compaiono tantissimi personaggi del cast, mostrando così la loro chimica, elemento importante per creare quella “sinfonia” presente in questa prima stagione. Emily Rudd si è quindi espressa in questo modo verso il suo pubblico tramite il suo Instagram:

“Finalmente è arrivata la fine dello sciopero. Era da tempo che volevo pubblicare questo messaggio e queste foto. Grazie ancora a tutti, vecchi e nuovi fan per averci donato una possibilità del genere, amandoci e offrendoci di lavorare tutti insieme a una seconda stagione di questo live action. Vi amiamo davvero tanto e ringrazio anche tutto il resto della troupe.

Sono davvero fortunata di essere parte di un qualcosa di così grande e profondo, senza dimenticare che sto recitando all’interno di una serie che amo da tantissimi anni. Non voglio dilungarmi oltre con questa descrizione Instagram e vi ringrazio di nuovo, prima di salutarvi”. Finalmente tutti gli attori possono muoversi e condividere liberamente tutto quello che vogliono, visto che in precedenza sono stati bloccati dal noto sciopero.

One Piece: Emily Rudd parla e celebra il suo debutto nel ruolo di Nami

Senza dubbio ci troviamo di fronte a una delle serie più amate di sempre sulla piattaforma streaming Netflix, già pronta per una nuova stagione, che con la fine dello sciopero troverà senza dubbio altri dettagli da condividere con il suo pubblico. Gli 8 episodi della prima stagione sono disponibili dal 31 agosto.

Fonte Comic Book