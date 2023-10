One Piece: il live action sembra aver trovato un nuovo “asso nella manica” per la seconda stagione

Nella seconda stagione del live action di One Piece vedremo senza dubbio molti nuovi personaggi e tra Dragon e Smoker inseriamo anche Ace “Pugno di Fuoco”, fratello di Luffy e membro della flotta di Barbabianca. Come leggiamo su Comic Book a quanto pare i fan stanno chiedendo a gran voce di inserire all’interno delle puntate un cosplayer di Ace, per il pubblico spiaccicato identico al personaggio.

Dopo aver adattato quasi tutta la Saga dell’East Blue nella prima stagione, all’interno della seconda ci saranno ovviamente altri archi narrativi e basandoci sul ritmo dei primi 8 episodi la prossima stagione dovrebbe anche arrivare ad Alabasta, mostrando così anche Ace. Purtroppo Netflix, così come tante altre case di produzioni non stanno aggiornando il pubblico per quanto riguarda i nuovi membri del cast, visto l’attuale sciopero degli attori ancora in corso.

Infatti il pubblico sta ancora attendendo la conferma dell’ufficialità di Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha, la dottoressa presente nella saga di Drum, arco narrativo che inserisce Chopper nel franchise. Anche in questo caso la storia sarà presente nella seconda stagione e noi non vediamo l’ora di ricevere conferma per questo aggiornamento.

Senza dubbio il personaggio è identico al fratello di Luffy e qualunque attore sarà scelto per il ruolo il pubblico ha già scelto il suo attore del cuore. Ovviamente per essere inserito all’interno del cast non basta solamente somigliare al personaggio ma lo si deve anche interpretare al meglio, così come ci hanno insegnato i protagonisti della prima stagione, rimasta in top 10 per circa due mesi dall’uscita ufficiale in molti Paesi compresa l’Italia ovviamente.

La seconda stagione è stata annunciata ma al momento non abbiamo nessuna informazione al riguardo, quindi dobbiamo attendere ancora qualche mese per ricevere effettivi aggiornamenti. Cosa ne pensate di questo cosplayer nei panni d Ace?

Fonte Comic Book