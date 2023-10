Jujutsu Kaisen: l’incredibile tecnica di Choso si mostra in questa figure

L’anime di Jujutsu Kaisen ha finalmente mostrato il meraviglioso scontro tra Choso e Itadori, successivamente alla dimostrazione della potenza di Nanami, stregone di primo livello. Una volta sceso nella stazione Yuji si ritrova di fronte questo straordinario nemico, che usa sapientemente una tecnica avente a che fare con la coagulazione del sangue, la cosiddetta “Aghi di Sangue”.

Dopo aver subito una pesante batosta il discepolo di Gojo trova un modo per contrastare la tecnica del nemico, mettendo lo scontro su un livello alla pari. Come leggiamo su Comic Book è stata appena pubblicata la prima immagine di una figure dedicata proprio al nemico di Yuji, successivamente all’adattamento animato dello scontro.

Tale prodotto visionabile in calce è previsto a luglio e avrà un costo di circa $ 39 USD. Quindi l’arrivo previsto per la figure è nel 2024, quindi bisognerà ancora attendere qualche mese prima di poterci mettere mano. Per quel periodo l’arco dell’incidente di Shibuya potrebbe essersi già concluso ma questo prodotto potrebbe riportarvi nuovamente in quell’incredibile mondo, alla corte di questo fantastico scontro.

Watch out, because Choso is about to infiltrate your figure collection! 🔥

Featuring his Blood Manipulation technique, his figure will be a thrilling addition to your shelf 🩸

GET: https://t.co/zfxYa1flt4 pic.twitter.com/RwcPpTiwSN

— Crunchyroll Store (@ShopCrunchyroll) October 19, 2023