Il capitolo 1095 di One Piece ha messo molto in gioco e oltre la venuta di Saturn Oda ha anche cominciato a raccontare il passato di Kuma e alcune vicende accadute su God Valley, mostrando la versione giovane di Garling, il presunto padre di Shanks, forse Nobile di sangue. Dopo l’evocazione del Gorsei Bonney si scaglia contro di lui in cerca di vendetta ma Saturn mostra fin da subito la sua potenza.

Mentre dall’altro lato ci sono Rob Lucci e Zoro, Kizaru e Luffy hanno concluso lo scontro, a quanto pare finito con un pareggio dato che sono andati al tappeto entrambi, anche se Borsalino è ancora cosciente mentre Mugiwara no. Durante la sua incoscienza Luffy rimane a terra e Saturn ne approfitta e cerca di ucciderlo con la sua forma da ragno gigante, ed è proprio qui che entra in gioco Franky.

Il Cyborg letteralmente salva la vita a Luffy, perché senza di esso il suo capitano sarebbe stato ucciso dal Gorsei, visto che Mugiwara era incosciente come accennato. Dopo un incredibile battaglia Cappello di Paglia va al tappeto e testa ancora una volta i suoi limiti, che hanno sinceramente rischiato di ucciderlo.

One Piece 1095: il celere e rilevante ruolo di Franky (SPOILER)

Shout out to Franky, he's the goat fr fr #OnePiece pic.twitter.com/UQdFnOMIL5 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 17, 2023

La vignetta del salvataggio è quella in alto e nonostante sembri poco in questo capitolo Franky ha assunto un ruolo fondamentale, testando anche la forza e la resistenza del Gorosei. Probabilmente Saturn difficilmente si ferisce, visto le sue capacità rigenerative derivate dalla sua forma yokai.

Infatti oltre a trasmettere malattie con la sua sola presenza, Saturn ha una forte capacità di rigenerazione, ponendosi come uno dei nemici più ostici mai incontrati dai nostri protagonisti. Il prossimo capitolo di One Piece uscirà su Manga Plus il 29 ottobre, quindi questa settimana da come forse già sapevate ci sarà una pausa.

Fonte Twitter