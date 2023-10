One Piece: svelata l’anticipazione dell’episodio 1080

Il mondo di One Piece è ricco di contenuti che da oltre 20 anni riesce a intrattenere milioni di fan sparsi in tutto il mondo. E l’anime della serie shonen ha finalmente messo la parola fine ai momenti più importanti dell’arco narrativo di Wano. E subito dopo la tanto attesa vittoria di Rufy su Kaido, l’anime è finalmente tornato a mostrare i Cappelli di Paglia in festa, dopo aver sconfitto avversari come Kaido e Big Mom.

E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni dell’episodio 1080 di One Piece. Cosa accadrà in questo nuovo episodio? Dopo la conclusione degli scontri e della rivolta del popolo e delle allenze pirata, Rufy e la sua ciurma hanno iniziato a recuperare dalle ferite delle battaglie. Per essere precisi, sono state le battaglie più dure mai affrontate in assoluto e infatti queste porteranno grandi cambiamenti nel resto del mondo.

L’ultimo episodio di One Piece ha anticipato che la notizia della vittoria della ciurma di Rufy ha già raggiunto il mondo esterno e di conseguenza la Marina si sta muovendo verso Wano. Si vocifera che saranno incoronati alcuni nuovi Imperatori del Mare dopo gli eventi di Wano, ma ci sono anche molte cose che i fan non sanno riguardo agli altri mari.

L’aggiornamento dell’anticipazione del nuovo episodio arriva dalla pagina X dell’insider OP_SPOILER2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1080 ONE PIECE EPISODE 1080 PREVIEW🔥 ▪︎ Episode Title: "A Celebration Banquet! New Emperors of the Sea." ▪︎ Broadcast Date: October 22, 2023 (09:30 am JST) ▪︎ Admiral Green Bull VS. King & Queen! ▪︎ New Four Emperors!

L’episodio 1080 di One Piece si intitola “Un banchetto celebrativo! I nuovi imperatori del mare!” e l’anticipazione dell’episodio ha rilasciato anche una sinossi che riportiamo di seguito:

“L’alba tanto attesa scatena la gente e in tutta la terra di Wano si sentono applausi e brindisi. Mentre i venti dei tempi soffiano violentemente, la notizia della sconfitta degli Imperatori del Mare si estende attraverso il mare. I nomi di Rufy e degli altri Capitani finiscono al centro dell’attenzione del mondo insieme ad alcune nuove stelle!”

L’episodio 1080 di One Piece debutterà in Giappone il 21 ottobre e sarà disponibile su Crunchyroll a livello globale, disponibile con i sottotitoli. Riguardo l’anime recentemente abbiamo anche riportato l’episodio ufficiale che darà il via al nuovo arco narrativo, che non sarà preceduto da nessun episodio filler.