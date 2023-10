Dragon Ball Daima è la prossima serie anime dedicata al franchise creato da Akira Toriyama, che a questo giro è fortemente coinvolto nel progetto, volto a festeggiare i 40 anni della celebre storia con protagonista Goku e tutti gli altri guerrieri e amici. Durante il Comic Con di New York 2023 anche Dragon Ball ha avuto il suo spazio, mostrando a tutto il pubblico presente anche un bellissimo trailer di circa 2 minuti e mezzo, donando anche un’idea generale sull’animazione.

Ci sarà un nuovo villain ovviamente e sarà colui che farà diventare dei bambini i nostri protagonisti. Come accennato negli altri articoli la serie è prevista per l’autunno prossimo, quindi al momento dobbiamo attendere un anno interno prima di vederla. Nel frattempo saranno pubblicate immagini e altri trailer, senza dimenticare nuove informazioni sulla storia.

Sostanzialmente il progetto sembra diverso da quello che ci aspettavamo e da come detto anche da Toriyama anche le battaglie saranno diverse, dato che i nostri protagonisti all’interno della storia non hanno tutte le capacità avute in precedenza e anche alcuni attacchi probabilmente non possono essere eseguiti.

Dragon Ball Daima: in che periodo uscirà il nuovo anime?

Toriyama è molto coinvolto nel progetto e ha precisato alcune cose: “Dato che Goku deve compensare in qualche modo le sue mancanze combattive, userà il suo Bastone Magico per combattere, una cosa che come ben sapete non si vedeva da molto tempo.

Ho ideato la storia da zero, creando anche delle ambientazioni nuove mai viste prima, oltre alla realizzazione di moltissimi design dei personaggi: sono molto coinvolto in questo progetto per i 40 anni del franchise. Ci sto dedicando anche più tempo del solito! Le cose si svolgeranno molto vicino ai misteri del mondo di Dragon Ball. Spero che vi piacciano queste battaglie nettamente diverse da quelle a cui siete abituati!



