Jujutsu Kaisen: il capitolo 236 spinge un mangaka a una pausa!

Jujutsu Kaisen senza dubbi uno dei manga Shonen più amati e seguiti di sempre, particolarmente nell’ultimo periodo dopo gli ultimi sviluppi inaspettati. Gege Akutami è consapevole dei tanti fan che le avventure di Yuji Itadori hanno conquistato, e molti di questi non rimasti decisamente sconvolti per via degli ultimi capitoli.

Infatti il manga ha portato lo scontro tra Sukuna e Gojo ad un punto per molti totalmente impensabile da accettare. Infatti lo stregone più forte del mondo è caduto per mano della maledizione e quello di cui vogliamo parlare è lo shock che tale evento ha provocato sui lettori. In particolare su un lettore, nonché mangaka.

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen ha infatti spinto un mangaka affermato a prendersi una pausa dal suo manga per recuperare dallo shock. Stiamo parlando di Kenjiro Hata, il mangaka di Fly Me to the Moon, che si prenderà una settimana di pausa per affrontare le sue sensazioni dopo gli ultimi eventi di Jujutsu Kaisen.

La serie lo ha colto di sorpresa con il capitolo 236, al punto da spingerlo ad aver bisogno di prendersi un po’ di tempo per superare l’evento “scioccante“.

I fan del manga di Gege Akutami sanno a cosa ci stiamo riferendo. Hata è rimasto folgorato nell’apprendere che Gojo non solo ha perso contro Sukuna, ma ha perso la vita. Il capitolo 236 infatti si apre con Gojo nell’aldilà. Questo perché Sukuna ha ucciso Gojo tagliandolo a metà.

Fortunatamente, Fly Me to the Moon sarà in pausa per una sola settimana, così Hata potrà riprendersi. Per quanto riguarda Jujutsu Kaisen, il manga sta per tornare da una breve pausa. Akutami pubblicherà un nuovo capitolo e le aspettative dei fan sono grandi. Dopotutto, l’ultimo capitolo ha anticipato una nuova tecnica maledetta di Yuji, quindi tutti i lettori voglio scoprire le novità del protagonista.

Al momento il manga si troverebbe nel suo arco narrativo finale, ma nonostante l’obbiettivo di Akutami fosse di concluderlo il prima possibile, siamo ancora lontani da questo momento. Per quanto riguarda l’anime di studio MAPPA, gli episodi della seconda stagione hanno dato il via all’arco dell’incidente di Shibuya.

Fonte – Comicbook