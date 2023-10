Chainsaw Man è uno dei manga più apprezzati del momento non solo dal pubblico, ma anche dalla critica a quanto pare. Tatsuki Fujimoto è uno dei giovani talenti più amati del medium fumettistico giapponese e lo dimostra ancora una volta per il terzo anno consecutivo, vincendo ancora una volta l’Harvey Award.

Nonostante gli anni passati e le nuove storie di punta, l’epopea di Fujimoto non assesta la sua corsa e mostra tutto il suo valore per il terzo anno consecutivo all’interno di una delle cerimonie di premiazione più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda i manga.

Dopo aver appunto vinto il premio come miglior manga agli Harvey Awards nel 2021 e nel 2022, le storie di Fujimoto sono ancora apprezzate e lo carpiamo da questo ultimo risultato portato a casa con Chainsaw Man appunto. Dopo una breve pausa l’autore ha deciso di cominciare la seconda parte di Chainsaw Man alcuni mesi fa, raggiungendo pareri eccellenti da parte di pubblico e critica.

Chainsaw Man: il manga vince ancora una volta l’Harvey Award

Gli Harvey Awards hanno scelto quindi di donare il premio a Chainsaw Man quest’anno, ricordandovi che l’opera ha ricevuto anche altri riconoscimenti, come ad esempio i Japan Expo Awards, che hanno nominato la serie di Fujimoto. Negli anni addietro anche gli Eisner Awards e gli Shogakukan Manga Awards hanno riconosciuto la serie, donandogli dei prestigiosi premi per la sua qualità.

La storia di Denji e tutto il suo gruppo ha raggiunto il cuore di molti professionisti del settore, oltre che di tantissimi appassionati di manga. Anche se l’anime di MAPPA ha avuto le sue critiche senza dubbio ha fatto la sua parte, innalzando ai neofiti questa opera degna di essere letta, ricordandovi che in Italia è edita dalla Planet Manga, mentre su Manga Plus potete leggere in simulcast i capitoli in inglese.

Fonte Comic Book