One Piece: la crudeltà dei Draghi Celesti emerge nel nuovo capitolo

Come in ogni serie manga, anche One Piece presenta i nemici principali e in questo caso non sono necessariamente i pirati. Al contrario, nel caso del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda questi sono i protagonisti per alcuni dei quali si mostra totale supporto nel momento in cui hanno a che fare con la Marina. E sicuramente i lettori di One Piece lo faranno ancora più intensamente dopo aver letto l’ultimo capitolo rilasciato oggi su MangaPlus.

Una delle tematiche che Oda affronta in One Piece è quello dell’oppressione e della schiavitù. Nel primo caso lo abbiamo visto nella Saga di Wano con la tirannia di Kaido, e nel secondo caso invece con i Draghi Celesti. Questi infatti trattano gli uomini pesce come merce e come servi per soddisfare i loro bisogni quotidiani. Un’anteprima l’abbiamo avuta nell’arco dell’arcipelago Sabaody, ma il capitolo 1095 ha rivelato probabilmente l’aspetto più osceno e atroce di queste personalità discendenti dai 20 fondatori del Governo Mondiale.

Oda con il nuovo capitolo ha disegnato due flashback importanti ma soprattutto pesanti. Il primo riguardava la storia di Kuma in tenera età e delle sofferenze che ha dovuto sopportare. Infatti viene catturato con i suoi genitori, poi schiavizzati dai Draghi Celesti, solo per avere il sangue dei Bucanieri. Inizia così un periodo di vita infernale per Kuma, che perde inevitabilmente i suoi genitori.

L’altro flashback è forse ancora più impressionate. Infatti, 36 anni prima dagli eventi attualmente narrati, sull’isola di God Valley, sempre i Draghi Celesti avevano deciso di organizzare un evento fuori dal normale. Si chiamava Festival della caccia ai nativi. In altre parole si trattava di un gioco, per il piacere e l’intrattenimento dei nobili mondiali, dove l’obiettivo era cacciare gli abitanti di God Valley e ucciderli. E pare che i cacciatori fossero anche i cavalieri divini. Lo si può dedurre dal fatto che nel capitolo 1095 appare di nuovo Figarland Garling, che uccide senza troppi pensieri proprio il Re dell’isola che criticava questo evento atroce.

Infatti Garling prese parte alla competizione e, per aver ucciso uno dei nativi prima dell’avvio ufficiale della gara, ricevette 10.000 punti in meno da recuperare.