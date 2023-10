Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 98

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo progetto cinematografico che ha debuttato l’anno scorso. In seguito il manga ha adattato gli eventi del film con un arco narrativo intitolato come il film. E il manga disegnato da Toyotaro si concentra sulla storia del ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso. I capitoli recenti del manga hanno visto l’arrivo di Orange Piccolo e Cell Max, ma con il presente articolo vogliamo parlare delle prime anticipazioni del 98, che prosegue la continua battaglia contro i nuovi androidi.

Sebbene quest’ultima rivisitazione di Dragon Ball Super: Super Hero copra molto materiale in maniera fedele, il manga ha anche aggiunto alcuni elementi originali. Uno dei cambiamenti più importanti è che il manga lascia molto spazio a Trunks e Goten. Infatti prima dedica loro un arco prequel e poi li vede scendere sul campo di battaglia indossando i loro costumi Saiyamen. Oltre a ciò, i lettori hanno anche potuto vedere altre scene che hanno approfondito la carriera di Dr. Hedo e le continue vicende di Crilin come membro delle forze di polizia. Sicuramente il finale di questo arco nel manga non sarà tanto diverso rispetto a quello del manga, tuttavia potrebbero esserci alcune modifiche sullo scontro contro Cell Max.

La bozze del capitolo 98 di Dragon Ball Super si concentra sull’assalto alla nuova interpretazione di Cell di Hedo, Cell Max. Sebbene Goten e Trunks provano a sconfiggere la mostruosità collaborando, finiscono per pensare che la carta vincente può essere la loro fusione. Sfortunatamente questa non va in porto e viene fuori un Gotenks non capace di combattere, in quanto i figli di Goku e Vegeta hanno sbagliato la danza della fusione. Di seguito è possibile vedere le prime bozze del capitolo 98, presenti sul sito ufficiale di Dragon Ball:

Finora, le menti creative dietro il manga di Dragon Ball Super hanno tenuto i dettagli sul prossimo arco narrativo nascosti. Con la fine dell’arco di Granolah il Sopravvissuto, i fan hanno potuto assistere all’inaspettato ritorno di Freezer nel manga con un una nuova trasformazione. Stiamo parlando di Black Freezer e sicuramente ne sapremo di più dopo la fine di questo arco narrativo, dove vede Goku e Vegeta distanti dall’attuale campo di battaglia.

