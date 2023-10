One Piece 1095: Figarland Garling torna nel manga

Il capitolo 1095 di One Piece sarà ricordato senza dubbio come quello più sconvolgente di sempre. Tutti i fan sono consapevoli delle atrocità che Oda ha rappresentato per descrivere determinate realtà della serie, ma con l’ultimo capitolo è entrato molto nel dettaglio per approfondire il passato di un personaggio. Stiamo parlando di Kuma, ex membro della Flotta dei Sette e schiavo dei Draghi Celesti.

Ma Eiichiro Oda nello stesso capitolo è tornato a disegnare un personaggio già accostato a uno dei quattro Imperatori del Mare, con il quale ha una forte somiglianza.

Stiamo parlando di Shanks e il capitolo 1095 rivela questo colpo di scena. Subito dopo il flashback su Kuma, se ne vede un altro che riporta i lettori nel Mare Occidentale e indietro di 38 anni. Questo coinvolge ancora una volta i Draghi Celesti, urlano alla folla che sta per avere luogo un evento che accade una volta ogni tre anni. Si tratta del festival della pulizia dei nativi. In altre parole, i Nobili Mondiali erano soliti organizzare situazioni del genere, dove i nativi di un luogo da loro scelto dovevano combattere all’ultimo sangue tra loro solo per divertire e intrattenere i Draghi Celesti.

E in questo falshback il luogo scelto è God Valley, un paese non affiliato al Governo e chiamato così per l’abbondanza di risorse naturali. In questa fase torna nel manga Figarland Garling, un nobile mondiale e il comandante supremo dei cavalieri divini. L’ultima apparizione di questo personaggio in One Piece risale al capitolo 1086, avanti negli anni.

In qualche modo pare che Shanks sia collegato a questo personaggio e alla famiglia Figerland in generale e il capitolo 1095 alimenta incredibilmente questa possibilità. Infatti trattandosi di un flashback, questo mostra un Figarland Garling molto giovane, ed è identico a Shanks. Cambia solo la capigliatura ma i lineamenti del viso sono gli stessi.

Rate young Garling design from 1-10 pic.twitter.com/dVL8HGLI9R — Pew (رضوان) (@pewpiece) October 12, 2023

Non è ancora possibile dire se Shanks sia effettivamente legato biologicamente a Figarland Garling, ma il Rosso fu trovato proprio su God Valley da bambino a seguito di un incidente e a quei tempi Garlong era il campione dell’isola per via degli eventi crudeli organizzati dai Draghi Celesti.