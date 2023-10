Jujutsu Kaisen e il crossover con Godzilla

Jujutus Kaisen al momento ha trasmesso la puntata 11, immergendo lo spettatore all’interno dell’adattamento animato concerne all’arco dell’incidente di Shibuya, serializzato sulle pagine di Shonen Jump qualche anno fa per mano di Gege Akuatmi. Dopo incredibili battaglie a quanto pare, così come leggiamo su Comic Book, Godzilla entrerà nel pericoloso mondo minacciato dalle maledizioni, con una linea di merchandising molto interessante.

Se siete amanti del franchise TOHO, sapete benissimo che non è presente solamente Godzilla come mostro gigante ma anche altri, e la maggior parte delle volte sono combattuti dal lucertolone gigante all’interno della città nipponica, spesso e volentieri “attrattiva” di questo genere di calamità. Da come vedete in calce tramite il post di @JJK_Mya, l’annuncio è davvero intrigante.

La collaborazione tra i due franchise, almeno per il momento non riguarderà purtroppo un corto o una trasposizione animata ma da come anticipato solamente una linea di prodotti dedicati. Da come vedete dall’illustrazione visibile in basso sono presenti molti dei personaggi di Jujutsu Kaisen, associati appunto alle bestie viste nel corso degli anni all’interno del franchise di Godzilla.

Jujutsu Kaisen e Godzilla si incontrano per una interessante collaborazione

GODZILLA × JUJUTSU KAISEN COLLAB pic.twitter.com/9tLXo511pt — JJK (Mya) (@JJK_Mya) October 6, 2023

Non sappiamo ancora di preciso di cosa si tratta anche se probabilmente potrebbe essere una linea di magliette o di abbigliamento in generale, avremo più informazioni in merito il 13 di ottobre. Intanto il manga di Jujutsu Kaisen continua, mettendo in atto alcune vicende davvero intriganti in merito alla parte finale della storia, che ha visto un plot twist clamoroso altamente deludente per i lettori.

L’anime come anticipato continua senza sosta e ogni settimana sta pubblicando un nuovo episodio comprensivo dell’arco inerente all’incidente di Shibuya. Godzilla oltre il sequel commerciale del “Monsterverse” porterà in occasione del compleanno del franchise in Giappone, Godzilla Minus One, reinterpretando ancora una volta le origini del celebre “kaiju” ancora oggi una leggenda e un “must” per ogni medium.

Fonte Comic Book