Tra le uscite targate Panini Comics del 5 ottobre 2023 troviamo le nuove uscite di Loom di Giulia Zucca e de Le Aquile di Roma di Enrico Marini, oltre ad un nuovo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles e al penultimo Omnibus che raccoglie le storie Marvel di Conan il Barbaro.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 5 ottobre 2023.

Le uscite Panini Comics del 5 ottobre 2023

Teenage Mutant Ninja Turtles 62

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: Jennika II (2020) #1/3, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #113

Non c’è pace a Mutant Town! Gli uomini si sono trasformati in mutanti e i mutanti… in mostri! Cosa sta succedendo? Per scoprirlo, Jennika dovrà addentrarsi nei recessi più profondi della città insieme a un insolito alleato. Ma non è tutto, perché l’arrivo di un’amica dal futuro sarà l’inizio per le Tartarughe Ninja di una nuova, sorprendente avventura.

Loon 2

La Bambina e la Dea

18,00 €

Loon è stata rapita! Ma può una forza della natura come lei essere costretta a fare qualcosa che non vuole? In uno sfrenato inseguimento, Eban farà i conti con la missione assegnatagli dal destino e con i suoi sentimenti per la dea. Il volume conclusivo della serie di graphic novel deliziosamente sexy firmate dalla brillante Giulia Zucca!

Le Aquile di Roma 6

16,90 €

Contiene: Les Aigles de Rome tome 6

Torna con un attesissimo capitolo inedito Le Aquile di Roma, il capolavoro di Enrico Marini (Batman: L’oscuro principe azzurro, Lo Scorpione). Un viaggio appassionante nella Roma antica all’indomani della morte dell’imperatore Augusto. Ora è Tiberio a regnare su Roma, ma gli intrighi a corte, il malumore tra le strade e i nemici alle porte premono sull’impero. E in questo scenario carico di tensione, il barbaro Arminius e il suo fratello di sangue Marcus torneranno a incrociare le proprie strade…

Conan Omnibus – L’Era Marvel 9

74,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #214/240, What If…? (1989) #16

Penultimo volume dedicato alla proposta cronologica della classica collana Marvel, di cui pubblichiamo per la prima volta svariati numeri inediti usciti nel 1989/1990! Oltre ad alcune brevi storie ambientate in periodi differenti della vita del Barbaro, troviamo qui l’intero ciclo del giovane Conan concepito da Higgins e Lim. Come bonus speciale, vi aspetta il What If…? intitolato E se… Wolverine combattesse Conan il Barbaro?. Ma il volume si apre con il ciclo di Santino/Semeiks che comincia nel deserto del Turan!