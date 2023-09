Studio Ghibli: Hayao Miyazaki è irriconoscibile nell’ultimo video

Lo Studio Ghibli è tornato a far parlare di sé quest’anno. Infatti dopo il debutto del suo ultimo film, l’iconico studio di animazione giapponese ha recentemente suscitato tantissime discussioni circa la vicenda di Nippon TV, molto vicina all’acquisizione dello Studio Ghibli. Con il presente articolo vogliamo però riportare dell’ultima apparizione del leggendario Miyazaki, che sta facendo parlare di sé per via del suo nuovo look.

L’aggiornamento arriva dal regista stesso poiché Miyazaki ha fatto un’apparizione a sorpresa al Festival di San Sebastian. Anche se il regista non era presente di persona, è apparso in un video per accettare il Premio Donostia dell’evento. E in questa occasione i fan hanno potuto dato un’occhiata a Miyazaki e, come si può vedere dal video sopra condiviso, i fan non l’hanno nemmeno riconosciuto.

Infatti Miyazaki si mostra la sua iconica barba e questo va a cambiare decisamente il suo aspetto, rendendolo quasi irriconoscibile.

Dopo circa 44 minuti dall’inizio del video, Miyazaki compare sullo schermo e si mostra ben rasato, ma i fan sono riusciti a distinguerlo grazie al suo solito grembiule. Chiaramente Miyazaki ha ringraziato tutti al Festival di San Sebastian, per il prestigioso premio. Ha anche detto di essere ogni giorno in studio per creare mostre per lo Studio Ghibli Park.

Ovviamente, Miyazaki ha mostrato la sua instancabile umiltà anche in questo messaggio, ma i fan hanno subito cominciato a parlare del suo nuovo look. Dopotutto, era passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto una foto o un video che ritraevano il regista dello Studio Ghibli. La sua ultima apparizione risale al 2020, in occasione dell’inaugurazione del Ghibli Park. Per decenni, Miyazaki ha portato la barba, per questo i fan hanno subito notato qualcosa di decisamente diverso. Durante i suoi primi anni allo Studio Ghibli e anche prima, molte foto ritraevano un più giovane Miyazaki rasato, ma il suo aspetto barbuto lo accompagna da molto, molto tempo. Sembra che la leggenda dello Studio Ghibli abbia sentito che era giunto il momento di cambiare.

Ricordiamo che inizialmente si credeva che Miyazaki avrebbe concluso la sua carriera con il film il Ragazzo e l’Airone, ma questo è stato poi smentito.

Fonte – Comicbook