Junji Ito è senza dubbio uno degli artisti horror giapponesi più conosciuti del momento, e grazie alla serie antologica su Netflix ha avuto l’occasione di presentarsi ad un pubblico ancora più vasto, catturando anche chi segue solamente gli anime.

I crossover suoi sono davvero interessanti e curiosi e spesso si pongono all’interno delle opere più innocenti e innocue del globo, come ad esempio Super Mario Bros. e anche Doreamon, quindi principalmente storie e personaggi per un pubblico giovane catapultate nel sadico e raccapricciante mondo dipinto da Ito.

L’art crossover è stata probabilmente creata dall’artista successivamente all’annuncio del Nintendo Direct, dove la casa di produzione videoludica ha confermato di voler pubblicare una remaster HD di Luigi’s Mansion 2, il capolavoro con al centro l’iconico fratello di Mario.

In quel frangente il personaggio tenta in stile Ghostbusters di catturare dei fantasmi, risolvendo rompicapo ed enigmi con una piccola aria di inquietudine sulla testa, visto che in maniera leggera anche in questo caso si parla di case infestate e frammenti orrorifici.

Junji Ito e il macabro crossover con Luigi’s Mansion

Da come vedete l’art rispecchia pienamente lo stile e il cuore del noto mangaka giapponese e tramite tratti e colori tetri l’artista catapulta il mondo di Luigi’s Mansion all’interno di quello raccapricciante di Junji Ito, mostrando Luigi che guarda lui stesso nascere e sollevarsi da un liquido in versione gigante, rappresentato dall’artista con il colore verde classico del personaggio Nintendo, mentre in basso con un colore viola è presente sempre un’altra sua versione che sta guardando impietrito l’evento.

Questi crossover sono sempre interessanti da ammirare, giusto per capire anche la fantasia del web in merito ad alcune questione, lasciandoci anche immaginare in come determinati mondi possano essere interconnessi, anche se a vista d’occhio non hanno nulla da condividere se non delle piccole cose. Cosa ne pensate di questo crossover macabro con Luigi e Ito?

Fonte Comic Book