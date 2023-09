Tra le uscite manga Star Comics del 27 settembre 2023 si segnala il lancio in anteprima di Gachiakuta, in versione Limited nell’esclusivo Trash Box e in Variant Cover Edition.

Inoltre continua Haikyu!! Club con il secondo volume e arriva, per l’etichetta Astra, The Plot Holes, opera metanarrativa di Sean Gordon Murphy (autore di Punk Rock Jesus e Batman: White Knight), anche in Collector Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 27 settembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 27 settembre 2023

DRAGON BALL SUPER n. 20

di Akira Toriyama , Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Per sconfiggere Gas, il più forte dell’universo, Goku e Vegeta perfezionano le rispettive versioni della Quintessenza, ma la battaglia è comunque difficile, finché anche Granolah non scende nuovamente in campo. Intanto, sulla Terra, una coppia di eroi è sulla bocca di tutti…

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 6

GHOST n.212

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Dopo il matrimonio fra lei e Arata, in Shinju è scattato qualcosa e ha iniziato a professarsi innocente. Durante l’incandescente processo d’appello, Arata inizia a sospettare che la verità abbia a che fare con la madre della presunta colpevole…

FROM THE RED FOG n. 5

STORIE DI KAPPA n.329

di Mosae Nohara

€ 6,50

Miranda ha protetto suo figlio a costo della vita. Sconvolto per la perdita della madre, che in punto di morte gli ha dimostrato tutto il suo vero amore, Ruwanda trascorre i propri giorni con un vuoto nel cuore. Intanto, Londra diventa teatro di una serie di omicidi e Ruwanda vi si reca con uno scopo ben preciso… Come si concluderà la lotta finale tra Ruwanda, ormai cresciuto e divenuto un ragazzo, e il nemico più forte che abbia mai incontrato?!

GACHIAKUTA n. 1

VARIANT COVER EDITION BOX – CON SET DI STICKER, 1 ILLUSTRATION CARD E 1 STAR CARD

JANKU VARIANT n.1

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 12,90

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

In una baraccopoli abitata da discendenti di fuorilegge, il giovane Rudo si guadagna da vivere raccogliendo spazzatura tra continue discriminazioni. Un giorno, accusato di un crimine che non ha commesso, viene gettato in un luogo temuto da tutti: il Baratro. Laggiù, Rudo conoscerà il “ripulitore” Enjin, comincerà a intravedere la verità sul mondo e a manifestare la capacità di estrarre uno strano potere dagli oggetti dopo aver dato loro vita. Il ragazzo ha ora la possibilità di cambiare una realtà tremendamente ingiusta…

Il primo numero di questa nuova, attesissima serie sarà eccezionalmente disponibile in versione Variant Cover Edition a settembre!

Il volume sarà contenuto in un esclusivo box, all’interno del quale troverete anche una Star Card, una illustration card e un set di sticker.

Il cofanetto è progettato per contenere i volumi variant di GACHIAKUTA N. 1, 2 e 3. Assolutamente da non perdere!

GACHIAKUTA n. 1

LIMITED EDITION EXCLUSIVE TRASH BOX

JANKU LIMITED n.1

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 29,90

Il primo numero di questa nuova, attesissima serie sarà eccezionalmente disponibile già a settembre in versione Limited nell’esclusivo Trash Box, un fantastico box da collezione a forma di bidone che conterrà, oltre al volume Limited dotato di sovraccoperta con effetto speciale, altri imperdibili regali!

HAIKYU!! CLUB n. 2

TARGET n.136

di Haruichi Furudate , Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Anche stavolta i personaggi di questo spin-off di Haikyu!! avranno parecchio da fare: prepareranno dei dolci insieme, giocheranno in mezzo alla neve e, quando cercheranno di rilassarsi un po’, dovranno affrontare imprevisti di ogni genere!

HAIKYU!! COLLECTION n. 6

STAR COLLECTION n.41

di Haruichi Furudate

€ 26,00

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 31-35.

KAIJU No. 8 n. 9

TARGET n.137

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Leno Ichikawa, il primo individuo in assoluto a rivelarsi compatibile con la No. 6, continua il suo addestramento. E mentre Kafka lavora duro per apprendere da Hoshina le tecniche di combattimento corpo a corpo delle Forze di Difesa, Narumi istruisce Kikoru su come adoperare la No. 4, cimelio della madre…

PROMISE CINDERELLA n. 2

AMICI n.302

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Dopo il divorzio, ritrovatasi senza casa, Hayame accetta la proposta di Issei di partecipare al “gioco della vita reale” in cambio di un soggiorno gratuito presso la villa del ragazzo. La nuova sfida consiste nello strappare un indennizzo di tre milioni di yen al suo ex marito… Reprimendo i suoi sentimenti, Hayame comincia a pedinare l’uomo per ottenere le prove della sua infedeltà, quand’ecco che si ritrova a mettere piede in quella che, fino a poco tempo prima, è stata casa sua…

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 10

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

L’unica chiave per fermare Shishio è calarsi nella sua mente assassina e la sola persona in grado di farlo è Kenshin, o meglio Battosai, che prontamente indovina il terribile piano segreto del nemico: mettere a ferro e fuoco Kyoto per colpire al cuore un’altra città, ovvero Tokyo. Ha così inizio una corsa contro il tempo per impedire che si ripeta una nuova catastrofe, analoga a quella che dieci anni prima aveva messo in ginocchio l’intero Giappone…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 8

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Per raggiungere le “cascata di Vasilij”, luogo perfetto in cui pescare gli iwana ad anelli, ci vuole un giorno di viaggio a piedi, ma il tempo stringe. Riusciranno Sanpei e compagni ad arrivare in quel posto sperduto tra le montagne prima di dover tornare in Giappone?

SWEET HOME n. 8

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Diversamente da quanto speravano, il mondo fuori dalla Green Home si rivela tutt’altro che sicuro. Appena usciti, infatti, Hyeonsu e compagni si imbattono nel mostro muscoloso che hanno già incontrato e che nel frattempo è diventato ancora più forte! Proprio nel momento in cui rischiano di perdere la vita per mano sua, vengono salvati da alcuni sconosciuti che si lanciano addosso al mostro a bordo di un autobus. Peccato che i loro salvatori siano in realtà un gruppo di criminali!

THE BOXER n. 4

MANHWA n.98

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Il match tra Yu e Jean Pierre per il titolo di campione dei pesi leggeri è finalmente cominciato! Dopo una breve guerra psicologica traboccante di tensione, Yu si mostra per quello che è, sferrando un potente colpo che manda Jean al tappeto. Il pubblico è sotto shock, ma Jean non ha certo gettato la spugna, anzi: ha tutte le intenzioni di vedere le spettacolari abilità possedute da Yu…

THE PLOT HOLES

di Sean Gordon Murphy

€ 14,90

UN RACCONTO D’AZIONE, PERSONALE E DIVERTENTE FIRMATO SEAN GORDON MURPHY (BATMAN: WHITE KNIGHT, PUNK ROCK JESUS)

Quello letterario è un mondo difficile, per gli autori. Tra la psicologia dei personaggi, la trama e i vari eventi della narrazione, è facile perdersi, e non riuscire a mettere su carta le proprie intenzioni di partenza.

Fortunatamente, una squadra d’élite veglia su di loro… Coordinati dall’Editor, il gruppo dei Plot Holes è composto da diversi personaggi di fantasia reclutati da vari generi letterari (horror, fantascienza, fantasy, manga…). Il loro compito è semplice: correggere il corso delle opere letterarie in difficoltà.

Un’opera intrigante e appassionante firmata da uno dei più grandi autori di comics attualmente in circolazione.

THE PLOT HOLES – COLLECTOR EDITION

di Sean Gordon Murphy

€ 29,90

UN’EDIZIONE SPECIALE, GRANDE FORMATO, CON APPROFONDIMENTI E DIETRO LE QUINTE!

Un’edizione speciale, grande formato, con approfondimenti e dietro le quinte!

TOWER OF GOD n. 11

MANHWA n.97

di SIU

€ 12,90

Al ventesimo piano della Torre la prova della “stanza inaffidabile” è finalmente terminata. Mentre il regolare Wangnan Jah trova la forza di perdonare Lurker, che ha cinicamente ingannato e ucciso il suo adorato Nia, si sollevano nuovi dubbi sulla reale identità di Viole: dopo aver dichiarato di essere un aspirante slayer appartenente al più potente gruppo criminale della Torre, questi si è dimostrato il più forte tra i regolari, sconfiggendo addirittura un ranker, e sembra godere della protezione di una personalità influente… Quali segreti nasconde il misterioso giovane?

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 12

TURN OVER n.274

di Mika Yamamori

€ 5,90

Akatsuki rivela al padre di Fumi, come se niente fosse, la natura della loro relazione. L’uomo, rientrato in città euforico per il suo debito in via di risoluzione, s’infuria e costringe la figlia a seguirlo in un altro appartamento. Per Fumi la situazione è fonte di grande angoscia, ma Akatsuki, dopo aver cercato di consolarla, decide di affrontare il padre della ragazza…