Jujutus Kaisen è appena entrata nel vivo dell’arco narrativo concerne all’incidente della stazione di Shibuya, dove le Maledizioni sono intente a catturare e sigillare il potentissimo Gojo, in quest’episodio davvero eccezionale contro i nemici. Una volta attraversata la barriera lo stregone ha visualizzato la situazione trovandosi di fronte fin da subito tre potenti villain: Jogo, Choso e Hanami.

Nonostante la loro coalizione i tre non sono riusciti a mettere in difficoltà Gojo e lo spettatore assiste alla vera potenza del personaggio, forse uno dei preferiti dal pubblico dell’anime e anche del manga, nonostante in quest’ultimo sono cambiate molte cose rispetto alla trasposizione animata.

Hanami, uno dei tre nemici di Gojo viene anche esorcizzato, diventando solamente un ricordo scomparso nell’aria insanguinata della stazione di Shibuya, dove al momento il tutto si sta svolgendo durante la notte di Halloween, dove le Maledizioni stanno seminando del vero terrore.

Come accennato diverse volte questo arco narrativo è forse il più amato dai lettori del manga fino a questo momento anche se Jujutsu Kaisen ancora deve concludersi. Forse la parte finale potrebbe regalare delle emozioni ancora più forti ma allo stesso tempo, al momento questo di Shibuya è quello più apprezzato e MAPPA sta facendo il possibile per adattarlo al meglio.

Jujutsu Kaisen: la potenza di Gojo nella nuova puntata

Hanami ha fatto la sua comparsa nella prima stagione, seminando panico e mietendo delle vittime. Ora nonostante la sua potenza è stato sconfitto e esorcizzato da Gojo, che tramite un’Espansione Territoriale perfetta, potente ma rischiosa, ha messo fine alla minaccia di queste tre Maledizioni anche se il cliffhanger della nuova puntata mette di fronte Geto allo spettatore, l’ex-amico di Gojo: cosa succederà nella prossima puntata?

Se volete recuperare o rivedere la seconda stagione vi ricordiamo che è possibile visionarla su Crunchyroll dove ogni settimana pubblica anche gli episodi in simulcast a poche ore dalla trasmissione giapponese.

Fonte Comic Book