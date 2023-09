One Piece: Jamie Lee Curtis è perfetta per il ruolo di Kureha nel live action

La seconda stagione del live action di One Piece vuole Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha e a quanto pare la concretizzazione del tutto è abbastanza tangibile, anche dopo il post Instagram dell’attrice che ribadisce ancora una volta il suo interesse verso tale ruolo. Dopo l’incredibile successo della prima stagione ci aspettiamo delle gust star d’eccezione nei prossimi episodi, e la Curtis potrebbe essere una di quelle.

Attrice poliedrica e talentuosa, fin da giovane è entrata nel cuore degli appassionati diventando nel tempo una vera e propria icona. Già prima dell’uscita della serie in live action si è tirato in ballo l’argomento e l’attrice ha sempre confermato di volere tale ruolo, anche perché uno dei suoi personaggi preferiti è Chopper, la renna a cui Kureha insegnerà tutto nell’ambito della medicina.

Come leggiamo su Comic Book l’attrice ha condiviso nuovamente sui social una fan art della dottoressa mentore di Chopper, accennando che appena gli scioperi si saranno conclusi nel migliore dei modi farà pressione per avere il ruolo, coronando il suo sogno e anche quello dei fan.

Come accennato è stata annunciata la seconda stagione ufficialmente e insieme ad essa anche la presenza di Chopper. Questo vuol dire che nella prossima tranche ci sarà anche la dottoressa Kureha e l’adattamento della Saga di Drum e noi speriamo fortemente della presenza di Jamie Lee Curtis al suo interno. L’attrice sarebbe una perfetta Kureha non solo per l’aspetto fisico ma anche per via del suo carisma.

Oltre queste due doti senza dubbio la Curtis è una grandissima attrice e proprio per questo sarebbe un sogno vederla nei panni del personaggio. Molto probabilmente è stata anche contattata da Netflix per la parte, ma dobbiamo ancora attendere per la conferma ufficiale, che molto probabilmente arriverà a breve nel corso di questo 2023.

Fonte Comic Book