Dragon Ball: annunciata una nuova serie web

Dragon Ball è probabilmente il battle shonen più influente da tantissimi anni. Dal manga scritto e disegnato da Akira Toriyama fino ad altri progetti come film e videogiochi, il franchise continua a offrire contenuti di ogni tipo per continuare a intrattenere i fan. Negli ultimi anni, Dragon Ball ha anche realizzato una serie web come Super Dragon Ball Heroes. E con il presente articolo vogliamo riportare che sembra ci sarà una nuovissima serie web che nessuno si aspettava.

L’aggiornamento proviene da Bandai Namco France, che annuncia l’arrivo di un nuovo progetto attraverso un video presente in cima a questo articolo. Si tratta di una serie web in stop-motion di Dragon Ball. Questo particolare aggiornamento dà vita alla linea di action figure di Dragon Ball Stars e ricrea una serie di famigerate serie della storia del franchise.

Da Black Goku alla sua trasformazione in Super Saiyan God, lui e tutti gli altri guerrieri sono presenti in questo nuovo progetto. Da questo video riportato, è possibile vedere alcuni dei migliori momenti di Dragon Ball Stars. Naturalmente, tutti gli appassionati della serie o collezionisti in generale, possono acquistare la maggior parte di queste action figure da Bandai Namco online.

Ovviamente, i fan della serie sono rimasti sorpresi nel vedere questo aggiornamento, poiché è arrivato senza preavviso. Ma senza togliere importanza a questa novità, tutti gli appassionati si aspettavano probabilmente qualcos’altro. Infatti l’intero fandom del franchise shonen si sta preparando per un grande aggiornamento. Recentemente abbiamo riportato che Dragon Ball si sta preparando a fare il suo debutto al Comic Con di New York a ottobre, per uno speciale panel sul palco principale.

La descrizione dell’evento promette che i partecipanti avranno modo di scoprire e assistere un misterioso teaser. Questo evento atteso vedrà anche la presenza di ospiti molto importanti che sicuramente rilasceranno ulteriori dettagli o aneddoti mai rivelati. Chiaramente i fan si aspettano un annuncio di ogni tipo, da un nuovo film al ritorno dell’anime, che manca da ormai 5 anni. Quindi, finché il NYCC non avrà inizio i fan potranno divertirsi con questo progetto in stop-motion.

