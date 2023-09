Bungo Stray Dogs: la serie anime proseguirà oltre la quinta stagione

Bungo Stray Dogs è un manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa, in corso dal 2012 dopo aver debuttato sulla rivista Young Ace di Kadokawa Shoten. La serie potrebbe non avere lo stesso seguito di serie shonen come My Hero Academia o Chainsaw Man, ma la sua trama è altrettanto accattivante. La serie ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo per cinque stagioni anime, e con il presente articolo vogliamo ricordare che questa non sarà affatto l’ultima.

Dopotutto, Bungo Stray Dogs ha appena anticipato il suo grande futuro sulla scia del finale della quinta stagione. La giornata odierna infatti ha registrato la conclusione dell’ultima stagione in corso. E in questa fase l’anime ha raggiunto il manga di Bungo Stray Dogs. Pertanto, i fan in un primo momento si sono chiesti se si fosse tutto concluso, ma ora sappiamo che non sarà così.

Infatti la pagina ufficiale dell’anime ha pubblicato uno schizzo in bianco e nero dei suoi protagonisti, e si tratta chiaramente di teaser. La didascalia di questo sketch promette che “l’anime di Bungo Stray Dogs non è ancora finito!” Quindi, anche se ci vorrà del tempo, ci sono altri Bungo Stray Dogs all’orizzonte“.

Questa rassicurazione ha messo a entusiasmato i fan, dato che ora la serie si prepara ad una lunga pausa. Nonostante l’adattamento anime sia ora in pari con gli eventi del manga, il mangaka Kafka Asagiri è ancora al lavoro. Bungo Stray Dogs pubblica regolarmente nuovi capitoli sulla rivista Young Ace. Dal dicembre 2012, Asagiri ha lavorato duramente su questa serie.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Atsushi Nakajima, che si ritrova cacciato dall’orfanotrofio in cui viveva, ritrovandosi senza cibo, acqua e tantomeno un posto dove dormire. La sua vita cambia quando salva un uomo che tenta di suicidarsi. Questo si chiama Osamu Dazai e insieme al suo partner Kunikida fanno parte di un’agenzia di detective davvero particolare. Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Al momento stanno dando la caccia a una tigre apparsa nell’area recentemente, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. È chiaro che ora il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective.

Fonte – Comicbook