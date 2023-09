One Piece – Netflix: gli archi narrativi che potremmo aspettarci di vedere

La prima stagione del live-action di One Piece ha avuto così tanto successo da confermare la seconda stagione. Quest’ultima già in lavorazione, Eiichiro Oda stesso ha confermato il prosieguo della serie con un video speciale e ora ci sono alcune saghe chiave del manga che i fan potrebbero probabilmente vedere nei nuovi episodi!

La prima stagione del live-action si è principalmente concentrata sulla saga dell’East Blue. In questa fase della serie, Rufy ha reclutato i primi membri del suo equipaggio principale, prima di dirigersi verso la Rotta Maggiore. Considerando dove finisce la prima stagione, è possibile immaginare quali momenti chiave i fan potranno vedere nella prossima stagione di One Piece.

Recentemente abbiamo parlato dei possibili personaggi che saranno introdotti, con Eiichiro Oda che ne ha confermato già uno. Stiamo parlando di Chopper e la scena post-credits della prima stagione, ha rilasciato alcuni indizi importanti sul tipo di eventi che si vedranno nella prossima stagione.

Potremmo vedere l’arco di Loguetown, un’importante tappa prima che Rufy e gli altri raggiungano la Rotta Maggiore. Infatti è qui che il protagonista della serie riceve il primo poster da ricercato, scoprendo di avere la somma più alta nell’East Blue dopo la sconfitta di Arlong. Qui incontra inoltre Smoker presso il luogo dell’esecuzione di Gol D. Roger. C’è anche l’arco dei Promontori Gemelli, che si potrebbe riassumere in un singolo episodio. Qui Rufy e gli altri incontrano una balena gigante subito dopo essersi fatti strada nella Rotta Maggiore, ossia Lovoon. Un altro arco chiave è quello di Little Garden, che in realtà potrebbe non essere presente. Tuttavia questo introduce i Giganti nella serie.

Veniamo ora ai due archi narrativi che potremo concretamente vedere nella seconda stagione. Il primo è quello dell’Isola di Drum, già indirettamente confermato da Oda quando ha confermato che Chopper sarà un’aggiunta chiave alla serie live-action. Nel manga l’uomo-renna fa il suo debutto a Drum Island, una terra ricoperta di neve che. Questa sarà una delle storie più centrali della seconda stagione poiché Chopper diventa un nuovo componente dei Cappelli di Paglia.

L’altro arco che si potrebbe vedere nella seconda stagione è quello di Alabasta. Si tratta della prima grande “saga” della Rotta Maggiore in generale. Alabasta potrebbe proporre un tipo di storia al livello di Arlong Park, anche se gli eventi sono abbastanza lunghi. Quindi affinché venga adattato come si deve, avrebbe bisogno di una sceneggiatura ben studiata per inserirlo in un’altra stagione potenzialmente di otto episodi.

Fonte – Comicbook