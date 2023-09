One Piece: come sta festeggiando Netflix la conferma della stagione 2?

One Piece con l’annuncio della seconda stagione ha confermato e resa viva una delle speranze del pubblico amante di questa prima stagione della serie Netflix, che come ben sapete adatta e porta sul piccolo schermo la meravigliosa epopea ideata da Eiichiro Oda, uno degli autori giapponesi più importanti al mondo.

Per festeggiare l’annuncio di questi nuovi episodi, così come leggiamo da Comic Book Netflix ha deciso di pubblicare nuove immagini con al centro i momenti più importanti delle prime 8 puntate della serie dedicata a One Piece, dove al centro sono presenti alcuni dei membri ufficiali della ciurma.

A partire dalla sinistra vediamo Luffy, Zoro e Nami combattere contro i pirati del Capitano Morgan mentre appena sulla destra è presente Zoro in una scena dello scontro con Mr.7. Seguono Nami che svolge il suo ruolo di navigatrice e Luffy che sgancia un pugno a quello che sembra essere Arlong, il nemico finale della Saga di Arlong Park.

Da come avete visto sono proprio dei Wallpaper a tutti gli effetti e probabilmente Netflix li ha donati al pubblico interessato a questa serie, al momento anche nella top 10 della piattaforma streaming. Questa serie di One Piece in live action ha messo d’accordo gran parte del pubblico anche se ovviamente non tutti sono stati propensi ad apprezzare il progetto, ma senza dubbio quest’ultimo ha sdoganato la maledizione del live action.

Dopo il flop di serie come Cowboy Bebop Netflix ha deciso di mettere anime e corpo in questa trasposizione a tema One Piece, e come ben sapete tra i produttori esecutivi possiamo trovare Eiichiro Oda che ha curato passo dopo passo tutto il lavoro fatto da Netflix. La prima stagione è disponibile sulla piattaforma streaming con i primi 8 episodi. Cosa ne pensate della prima stagione?

