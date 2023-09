Four Knights of the Apocalypse: data di uscita ufficiale dell’anime

Four Knights of the Apocalypse un manga shōnen scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, che ha fatto il suo debutto su Weekly Shōnen Jump Magazie di Kōdansha a gennaio 2021 ed è attualmente in corso. Si tratta del sequel del famoso e amato The Seven Deadly Sins sempre di Suzuki.

Ricordiamo che l’anno scorso, durante il mese di maggio, è stato annunciato un adattamento anime della serie. A produrre l’anime sarà lo studio di animazione giapponese Telecom Animation Film e sarà diretto da Maki Odaira, sceneggiato da Shigeru Murakoshi. Il character design sarà curato da Youichi Takada e la musica composta da Kohta Yamamoto. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare la data di uscita ufficiale dell’anime della serie shonen.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse is scheduled for October 8!

The anime will be in consecutive 2-cour!

(Animation Production: Telecom Animation Film)

