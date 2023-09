One Piece – Netflix: l’attore di Mihawk parla del suo allenamento

L’adattamento live-action di One Piece ha, secondo l’opinione di tantissimi, spezzato la maledizione degli anime live-action. Formata da otto episodim questi hanno introdotto oltre ai Cappelli di Paglia nella vita vera, altri personaggi interpretati da attori che hanno compiuto grandi sforzi. Con il presente articolo vogliamo soffermarci sull’attore che ha dato vita a Mihawk, Steven John Ward. Quest’ultimo ha condiviso uno scatto delle sue fasi dell’addestramento a cui si è sottoposto per rappresentare lo spadaccino più potente in One Piece.

Mihawk ha debutatto nel live-action di Netflix, confrontando la sua forza con quella di Roronoa Zoro. Da questo evento è nata una delle battaglie più iconiche e difficili per l’adattamento live-action. Nel combattere contro il cacciatore di taglie, Dracule Mihawk accetta di affrontare il suo avversario, sguainando una spada che poteva essere a malapena descritta come un pugnale. Alla fine, per rispetto di Zoro e del suo desiderio di essere il più grande spadaccino del mondo, Mihawk usa la sua spada principale, provocando a Roronoa una brutta cicatrice.

E Steven John Ward ha condiviso una nuova immagine, che lo vede allenarsi duramente per cercare di diventare Mihawk prima dell’arrivo di One Piece su Netflix. Come è successo per molti degli altri personaggi interpretati per la prima volta da attori reali per il live-action di Netflix, l’adattamento di Mihawk è la vera e propria immagine sputata della sua controparte anime. Dalle apparizioni di Mihawk nella recente serie televisiva, l’addestramento di Ward ha chiaramente dato i suoi frutti.

My first time holding the training version of Yoru. Your first time watching the OPLA. 3min left. Let's go!!!!#OPLA #OnePieceNetflix pic.twitter.com/4RbkfA9l3Z — Steven John Ward (@SteveWard101) August 31, 2023

Per quanto riguarda il manga di One Piece, Mihawk è tornato anche nella fase finale che concluderà l’epopea shonen scritta e disegnata da Eiichiro Oda. In questa fase del manga tutti i pirati più potenti rimasti, mirano allo stesso obiettivo. Il maestro spadaccino punta a trovare il misterioso tesoro e non è da solo. Infatti può contare su dei seri alleati come Crocodile e Buggy, che insieme rappresentano la Cross Guild. E prima della conclusione del manga, Eiichiro Oda disegnerà sicuramente una resa dei conti tra Zoro e Mihawk.

Il live-action ha debuttato il 31 agosto e uno dei personaggi che ha sicuramente colpito tutti i fan è Buggy il Clown, interpretato da Jeff Ward.

Fonte – Comicbook