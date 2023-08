One Piece, la serie live action di Netflix uscirà questa settimana e senza dubbio l’hype è alle stelle, grazie anche alla condivisione di clip, immagini dal set e tanto altro. Come vediamo su Comic Book per gentile concessione dell’account di @OPCrew_Oficial, possiamo ammirare un nuovo video con al centro Koby e Luffy, dove quest’ultimo è intento a rilassarsi.

La presenza di questo personaggio conferma la validità della serie e la sua fedeltà in merito ai primi capitoli del manga, dove appunto mostrano il timido Koby alle prese con la tirannia di Alvida. Dopo il salvataggio di Luffy il ragazzo decide di arruolarsi nella Marine per realizzare il suo sogno di difendere le persone più deboli.

La clip in questione non ha l’audio ma come accennato mostra probabilmente una fuga dei due personaggi per mare, dove cappello di paglia si stende per dormire mentre il suo amico sembra molto preoccupato. Probabilmente Luffy parla di fare irruzione in una base della Marina, visto che da lì a poco dovrebbe affrontare il capitano Morgan.

One Piece – Netflix: diffusa una nuova clip con al centro Luffy e Koby

Nuevo clip del live action de One Piece: Luffy y Koby hablan de los sueños en un bote. pic.twitter.com/VDZtWu9GJ4 — One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) August 24, 2023

Vediamo i due su una sorta di scialuppa di salvataggio intenti a fuggire dopo aver combinato qualche “guaio” in termini di legge. Koby anche se compare solamente all’inizio, o meglio qualche volta nel corso dell’avventura, possiamo ricordare la sua importanza anche negli ultimi capitoli dove ha dimostrato di avere una forza incredibile dopo la crescita esponenziale all’interno della Marina accanto a Garp.

La prima stagione del live action di Netflix andrà ad adattare la prima grande saga del manga, ovvero quella dell’East Blue, dove si compone in maniera massiccia la ciurma dei Mugiwara ad oggi una delle più forti e pericolose della Grand Line all’interno del manga. Cosa ne pensate dei materiali condivisi in merito?

Fonte Comic Book