Urusei Yatsura: “Lamù” spegne 45 candeline, come sta festeggiando?

Lamù, il manga di Rumiko Takahashi ha compiuto 45 anni e oltre l’annuncio della seconda parte dell’anime reboot, sono arrivate anche delle illustrazioni per celebrare tale traguardo, e tra quelle più rilevanti troviamo senza dubbio quella dell’autore di One Piece Eiichiro Oda.

Il franchise è conosciuto come “Urusei Yatsura” in Giappone, mentre in altri Paesi, compresa l’Italia lo conosciamo con la nomenclatura citata in precedenza o meglio nel titolo di questo articolo. Rumiko Takahashi è un’artista davvero formidabile e oltre Lamù la mangaka ha confezionato storie cult come “Inuyasha” e “Ranma 1/2”, ovviamente giusto per citare solamente quelle più famose.

Come spesso accade ad ogni anniversario importante altri mangaka espongono la loro versione della storia in questione, come fatto in questi mesi con Dragon Ball per esempio. Da come possiamo leggere dal post Twitter di @Mugiwara_23 l’autore di One Piece ha pubblicato un art molto interessante, così come annuncia anche l’utente appena citato:

“Illustrazione speciale disegnata da Eiichiro Oda per celebrare il 45° anniversario del manga “Urusei Yatsura” (noto anche come “Lamu” in Italia/Spagna) della leggendaria mangaka Rumiko Takahashi”. Lo spessore di questa donna è davvero formidabile e nel corso degli anni le sue storie sono sempre state apprezzate da una grossa fetta di pubblico e come se non bastasse ha sempre raccolto anche giovani lettori.

L’art è in pieno stile Oda e nonostante ricordi molto il tratto dei personaggi femminili dell’autore, quest’ultimo raccoglie alla grande tutte le caratteristiche del personaggio di Lamù, facendo quasi quasi desiderare una sorta di spin-off disegnato e scritto proprio da lui.

L’art è coronata poi da varie scritte volte ad augurare all’opera un buon compleanno, visto il raggiungimento dei 45 anni rispetto alla prima pubblicazione. Una storia leggendaria e immortale che nonostante il trascorrere del tempo è ancora qui a mostrare, narrare, senza fermarsi mai.

