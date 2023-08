Jojo, Rohan al Louvre uscirà su Prime Video in esclusiva il 22 settembre in oltre 160 Pesi nel mondo e ovviamente è contemplata anche l’Italia. La quarta serie di Jojo targata Hirohiko Araki ha tirato fuori questo bellissimo personaggio portatore dello stand Heaven’s Door, capace di far impazzire tutti gli appassionati.

Successivamente alla pubblicazione della quarta serie Araki si è concentrato su alcuni spin-off con al centro il celebre personaggio, amato sempre di più dal pubblico successivamente alla pubblicazione delle serie animate dedicate all’universo di Jojo.

In Giappone il film sarà proprio distribuito nelle sale giapponesi, mentre il resto del mondo avrà la possibilità di visionarlo sulla nota piattaforma streaming Prime Video. Ovviamente non c’è lo stesso mercato per i live action nel resto del mondo, quindi è anche normale avere questa distribuzione, ma meglio di nulla.

Il film in questione è sostanzialmente il sequel di Così parlò Rohan Kishibe, una serie anime presente anche su Netflix. Ovviamente non è disponibile solamente la serie ma anche il manga originale edito dalla Star Comics. Il 22 settembre sarà la data di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming Prime Video.

Jojo, Rohan al Louvre: il live action uscirà su Prime Video

La storia vede il giovane mangaka incontrare una donna dall’aspetto drammatico e misterioso. Parlando con lei la donna gli parla di un dipinto antico dipinto con uno degli inchiostri più neri di sempre, proveniente da un albero millenario. L’autore aveva abbattuto la pianta senza l’ordine dell’imperatore e per questo è stato giustiziato.

Questo dipinto è stato poi salvato da uno dei curatori del Louvre. Ovviamente Rohan va alla ricerca di questo cimelio senza considerare il come la maledizione legata al quadro possa essere potente. La storia è molto intrigante e mette al centro uno dei personaggi più amati della quarta serie di Jojo.

Fonte Comic Book