One Piece: sinossi e anticipazione dell’episodio 1072

L’anime di One Piece ha dominato il web questa settimana per un motivo molto preciso. Infatti ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo, il Gear Fifth con l’episodio 1071. Tutti i fan sparsi in ogni parte del mondo hanno potuto ammirare l’apice della potenza del protagonista dal Cappello di Paglia, ora pronto a ribaltare le sorti di Wano e di Kaido. Dopo molte attese, l’episodio 1071 di One Piece ha svelato la nuova trasformazione e questo ha quasi mandato in tilt il web. L’episodio 1071 ha mostrato quindi la nuova trasformazione di Rufy, ma molto poco in azione. E infatti tutto questo sarà visibile nell’episodio successivo. Con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione dell’episodio 1072, che mostrerà il potere più ridicolo di sempre in tutto il suo potenziale surreale.

Come di consueto, dopo la conclusione dell’episodio 1071, One Piece ha rilasciato una breve anticipazione del prossimo episodio. Questo rivela che ci sarà molto più spazio dedicato all’azione che porterà avanti la lotta tra Rufy e Kaido. Allo stato attuale delle cose, Rufy si trova al suo apice, e i suoi poteri da cartone animato sfideranno ogni logica. Nel promo dell’episodio 1072, il Gear Fifth di Rufy mostra ulteriormente la sua vera natura. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider PokemanZ0N6. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

ONE PIECE EPISODE 1072 PREVIEW MASAMI MORI ALONG WITH SOME OF THE GREATEST ANIMATORS ARE ON IT pic.twitter.com/MqXhp2lIIG — Jason Klum (@PokemanZ0N6) August 6, 2023

Il preview del prossimo episodio ha anche rilasciato una breve sinossi che riportiamo a seguire:

“La nuova esperienza che sfida la logica. La terra rimbalza e tutte le tecniche di Rufy sono bizzarre. È un Dio di Rufy o qualcos’altro? La scena comica basta per far uscire gli occhi dalle orbite. Attenzione a tutti! Questo è il suo apice”.

Come puoi immaginare, i fan di One Piece sono già a conoscenza di quello che l’episodio 1072 ha da offrire. Diversi animatori di Toei Animation hanno pubblicizzato l’uscita per settimane ormai. L’entusiasmo provocato dall’attesa dell’episodio 1071, potrebbe ripetersi anche per il successivo, che porterà Rufy a nuovi livelli. L’anime gode di tantissimi meriti e non si possono che riconoscere. La Saga di Wano infatti, non ha mai offerto una qualità così impressionante e l’impressione è che continuerà su questo filone.

Fonte – Comicbook