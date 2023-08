Rick and Morty – The Anime: svelato il numero degli episodi

Il famoso franchise di Rick and Morty sta lavorando ad una nuova serie spin-off anime per Adult Swim e recentemente abbiamo riportato le prime dichiarazioni del regista che lavora a questo progetto. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che uno dei produttori esecutivi ha confermato il numero di episodi di Rick and Morty – The Anime.

Rick and Morty è senza ombra di dubbio una delle più importanti serie originali di Adult Swim. E il franchise ha già sperimentato delle rivisitazioni in stile anime negli ultimi due anni. E questi cortometraggi hanno avuto così tanto successo, da spingere uno dei registi che ha lavorato a questi cortometraggi di realizzare una serie anime completamente ispirata al franchise creata da Justin Roiland e Dan Harmon.

L’annuncio del progetto anime risale allo scorso anno e già in questa fase si vociferava che l’anime avrebbe contenuto una decina di episodi e chiaramente non c’era nulla di ufficiale. Di fatto diverse cose sono cambiate nell’ultimo anno, ma non per il numero di episodi della serie anime dello scienziato eccentrico e suo nipote. Infatti il produttore esecutivo della serie, Jason DeMarco ha confermato che gli episodi di Rick and Morty – The Anime sarà di dieci episodi.

Il progetto anime della serie Adult Swim sarà scritto e diretto da Takashi Sano. Questo regista aveva in precedenza diretto i cortometraggi anime “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer incontra Dio, Rick incontra il male” per Telecom Animation Film. Confermiamo dunque che sarà una serie di dieci episodi prodotta da Sola Entertainment, con Maki Nagano, Max Nishi e Takenari Maeda come produttori.

Yu Kiyozono ricorprià il ruolo di produttore dell’animazione, Yuuki Kakizoe come assistente alla produzione. Jason DeMarco e Joseph Chou saranno i produttori esecutivi, Arisa Matsuzawa direttore dell’arte e Makiko Kojima color designer.

Rick and Morty – The Anime includerà anche Sou Ki come regista CGI e Kaori Kobayashi che supervisionerà gli effetti speciali. Al momento non abbiamo ancora modo di riportare una data ufficiale o una finestra di uscita per il nuovo progetto anime. Quindi continuate a seguirci per restare aggiornati.

Fonte – Comicbook