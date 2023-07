Tra le uscite DC targate Panini del 27 luglio 2023 si segnala la conclusione di Future State: Gotham e il volume Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead: All’Inferno e Ritorno, scritto dall’icona horror Bruce Cambpell.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 27 luglio 2023.

Le uscite DC Panini del 27 luglio 2023

Batman 76

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #130 (II), Batman (2016) #131, Batman (2016) #132 (I)

Dopo Failsafe, non c’è più Batman a difendere Gotham… ma cosa è successo a Bruce Wayne?

E senza il Cavaliere Oscuro, chi fermerà Harvey Dent e Killer Croc?

Inoltre, continua in appendice il racconto dei primi giorni del Batman di Zur-En-Arrh…

…e Tim Drake si mette alla ricerca del Pipistrello!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Wonder Woman 41

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #791/792

Dopo avere quasi perso i suoi amici contro la Criminali Inc., per Diana è giunto il momento di vivere un’avventura in solitaria.

La principessa di Themyscira deve ritrovare il suo posto all’interno del mondo degli uomini e continuare così la sua lotta per la verità.

Ma cosa potrebbe far sentire Wonder Woman di nuovo se stessa?

Forse quel che ci vuole è uno scontro con Cheetah, la sua avversaria più temibile!

Lanterna Verde di Geoff Johns 10

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #22/23, Green Lantern Corps (2006) 15/16

Il secondo, esplosivo capitolo della Guerra del Corpo di Sinestro!

Hal Jordan contro Kyle Rayner! Le Lanterne Verdi contro l’Anti-Monitor!

Mogo contro un intero pianeta di agenti del Corpo di Sinestro!

Un numero adrenalinico che ha cambiato per sempre la mitologia delle Lanterne e dei Guardiani dell’Universo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Future State Gotham 3

Guerra Tra Cavalieri Oscuri

17,00 €

Contiene: Future State: Gotham (2021) #13/18

Un nuovo capitolo di Future State!

Le voci sulla morte di Bruce Wayne sono oltremodo esagerate! Nonostante gli sforzi dell’impostore Hush, il vero Cavaliere Oscuro è tornato con l’aiuto di Talia al Ghul.

I due dovranno viaggiare per il mondo per ritrovare il figlio Damian prima che sia troppo tardi!

L’appuntamento finale con una serie epica!

Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead: All’Inferno e Ritorno

DC Evergreen

20,00 €

Contiene: DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. the Army of the Dead (2022) #1/6

Berlino, 1944. Mentre il Reich soccombe alle forze alleate, Hitler e i suoi scienziati malvagi fanno un’ultima, disperata mossa.

I nazisti morti, resuscitati da un siero speciale, tornano in battaglia più forti di prima!

Toccherà al Sergente Rock e ai suoi uomini vedersela con quest’oscena minaccia.

Dalla fantasia dell’icona dell’horror Bruce Campbell e dal maestro dell’atmosfera Eduardo Risso!

Batman: Gotham Knights

Città Dorata

DC Evergreen

21,00 €

Contiene: Batman: Gotham Knights – Gilded City (2022) #1/6

Torna in un unico volume l’appassionante prequel di Gotham Knights, il videogioco di Epic Games dedicato ad alcuni dei personaggi più popolari del mondo di Batman!

Gli abitanti di Gotham City sono scossi da una strana frenesia e il Cavaliere Oscuro – affiancato da Red Hood, Robin, Batgirl e Nightwing – inizia a indagare…

Ma che legame c’è fra questa malattia e un’insolita forma di febbre tifoide comparsa a Gotham nel XIX secolo?

Inoltre, le origini del Fuggitivo, un coraggioso vigilante pronto a battersi contro le ingiustizie centocinquant’anni prima di Bruce Wayne!

Catwoman 5

Backmasking

DC Evergreen

37,00 €

Contiene: Catwoman (2002) #50/65

Catwoman scopre che, in occasione del suo ultimo incontro con la Justice League, qualcosa le è stato tenuto nascosto!

Un vecchio nemico torna a farsi vivo: Maschera Nera è di nuovo a Gotham e ha dei piani specifici per la Felina Fatale!

Una grande novità sconvolge la vita di Selina, che sarà costretta a ritirarsi dalle scene…

Ma niente paura, è stata avvistata una nuova Catwoman nell’East End!

Supergirl di Peter David 4

Disco Inferno

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Supergirl (1996) #32/43, Young Justice (1998) #12/13

Nuovo appuntamento con il ciclo narrativo di Supergirl firmato dal mitico Peter David!

Linda Danvers è ormai del tutto a suo agio nel suo ruolo di angelo terrestre e affronta avversari come Murmur e il Parassita.

Ma Supergirl dovrà chiedere aiuto alla Young Justice se vuole impedire l’avvento dell’inferno sulla Terra!

Una nuova serie di avventure che mescolano supereroismo e misticismo religioso, in un volume illustrato da Leonard Kirk e Sean Phillips!

Catwoman: Vacanze Romane

DC Library

20,00 €

Contiene: Catwoman: When in Rome (2004) #1/6, Batman: Dark Victory (1999) #13

Selina Kyle è una delle ladre più abili del mondo e per Batman è sia un’avversaria che un’amante. La Felina Fatale, tuttavia, ha deciso di allontanarsi da Gotham City e dal Pipistrello per indagare sul suo passato…

…e questo le consentirà di vivere un’incredibile avventura a Roma, la Città Eterna!

Sulle sue tracce, dei pericolosi criminali e alcuni degli avversari che Selina ha già affrontato in America.

Torna in una nuova edizione Catwoman: Vacanze romane, l’imperdibile spin-off di Batman: Il lungo Halloween e Batman: Vittoria oscura scritto da Jeph Loeb e magnificamente illustrato da Tim Sale!

Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 2

DC Omnibus

90,00 €

Contiene: Batman (2011) #34/52, Batman Annual (2012) #3/4, Detective Comics (2011) #27 (VII), #1000 (IX), Batman: Futures End (2014) #1, DC Sneak Peek: Batman (2015) #1, Batman: Last Knight on Earth (2019) #1/3

Il secondo e ultimo Omnibus dedicato alla gestione di Batman più amata degli ultimi anni!

La caduta e l’ascesa dell’eroe di Gotham City secondo l’acclamato team creativo di Batman: Metal, Scott Snyder e Greg Capullo!

Il drammatico scontro finale con Joker, un nuovo ipertecnologico Uomo Pipistrello e l’avventura nel futuro dell’ultimo Cavaliere sulla Terra!

Con la partecipazione di James Tynion IV, Sam Kieth, Jock, Sean Murphy, Dustin Nguyen e altre grandi firme del fumetto!

Scalped 3

Madri Morte

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Tom Strong (1999) #13/24

Dopo la disastrosa inaugurazione del casinò di Prairie Rose, la tensione sale alle stelle.

Dashiell Bad Horse inizia a indagare quando nella riserva indiana vengono ritrovati i corpi di due donne massacrate.

Dash dovrà fare carte false per prendere l’assassino prima che qualcun altro si ritrovi improvvisamente orfano…

Prosegue la violenta storia scritta da Jason Aaron e magistralmente disegnata da R.M. Guéra, qui affiancato da John Paul Leon e Davide Furnò.

Top 10 Compendium

46,00 €

Contiene: Smax (2003) #1/5, Top 10: The Forty-Niners (2005) #1, Top 10: Beyond The Farthest Precinct (2005) #1/5, Top 10: Season Two (2008) #1/4, Top 10: Season Two Special (2008) #1, America’s Best Comics Special (2001) #1

Le cose si fanno davvero bizzarre quando l’agente Smax deve tornare al suo mondo di origine e si fa accompagnare dalla sua collega Robyn “Toybox” Slinger.

Un’avventura tra il fantasy e il fiabesco che vede i nostri eroi confrontarsi con draghi, nani e infidi elfi!

Si torna alle origini del Distretto 10, con Alan Moore e Gene Ha che raccontano la nascita di Neopolis e del suo dipartimento di polizia composto da supereroi.

Le avventure di Top 10 proseguono con una serie di avvincenti casi raccontati dallo scrittore di fantascienza Paul Di Filippo (Steampunk) e disegnati da Jerry Ordway (Adventures of Superman).

Batman Magazine 4

5,90 €

Contiene: In regalo: il set di veicoli del Cavaliere Oscuro!