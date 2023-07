Tra le uscite Planet Manga del 13 luglio 2023 troviamo l’edizione Early Access del primo numero di Yomi No Tsugai, la nuova serie di Hiromu Arakawa. Inoltre si avvicina alla conclusione Fire Force, con il penultimo volume, mentre continuano Chainsaw Man e Togen Anki: Sangue Maledetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 luglio 2023.

Le uscite Planet Manga del 13 luglio 2023

Yomi No Tsugai 1

Early Access Variant

7,00 €

YOMI NO TSUGAI 1 EARLY ACCESS VARIANT SCOPRI IL PRIMO NUMERO DI YOMI NO TSUGAI DUE SETTIMANE PRIMA DELL’USCITA UFFICIALE

Il primo numero della nuova serie di Hiromu Arakawa con un’esclusiva copertina variant, disponibile due settimane prima dell’uscita ufficiale!

Shangri-La Frontier 9

Manga Top 176

5,20 €

IRONIA, AZIONE, MMORPG E JRPG

Dopo aver recuperato energie e salute mentale giocando a Nephilim Hollow, Sunraku torna nel mondo di Shangri-La Frontier determinato a indagare sul misterioso Kthanid degli Abissi. Per riuscirci, però, ha bisogno di aiuto: chi potrebbe combattere al suo fianco senza chiedere nulla in cambio?

Shangri-La Frontier Expansion Pass 9

8,20 €

COPERTINA VARIANT E UN BOOKLET PER GUSTARE AVVENTURE INEDITE

Ormai lo sapete: questa è l’edizione che dovete acquistare se volete completare al 100% la vostra esperienza di lettura ottenendo tutti gli Achievements e placando la sete di completismo !

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 18

7,50 €

UN ALTRO PUNTO DI VISTA

Rudeus e Sylphie si stanno godendo la nuova vita coniugale.

Non tutti però sono altrettanto felici: dopo l’ennesimo esperimento fallito, Silent sembra aver perso le speranze di tornare a casa…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Fire Force 33

Manga Sun 144

5,20 €

PENULTIMO NUMERO

Shinra e Sho stanno per scoprire non solo la verità sul mondo e sull’umanità, ma anche la vera identità del predicatore. A svelargli tutto ciò sarà Haumea, l’ultimo avversario che dovranno sconfiggere per evitare la Grande Catastrofe!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO, NETFLIX E CRUNCHYROLL

Chainsaw Man 13

Monsters 23

5,20 €

UN LEGAME INFERNALE

L’anonimato va stretto a Denji, che smania di rivelare a tutti (specialmente alle ragazze) di essere Chainsaw Man. Mentre Yoshida cerca di impedirgli di commettere sciocchezze, Asa si avvicina sempre più a Yuko, ma la loro amicizia sta per degenerare…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 4

Il Mito di Hades

Manga Saga 72

5,20 €

IL CAPOLAVORO DI MASAMI KURUMADA E SHIORI TESHIROGI

Negli inferi, Yato e Yuzuriha hanno infine raggiunto Tenma. Prima di tornare sulla Terra, l’anziano del Jamir ha affidato loro un’altra missione cruciale per l’esito della Guerra Sacra. Davanti ai ragazzi si para ora un potente alleato, che sembra però agire come un nemico…

Sakura, Saku 3

Manga Love 169

5,20 €

UN FULMINE A CIEL SERENO STRAVOLGE I SOGNI DI SAKU

Realizzare di essere innamorate è una delle sensazioni più belle del mondo. Il cuore che ti batte forte ogni volta che vedi quel ragazzo, il calore che ti avvampa le guance all’idea che forse i tuoi sentimenti sono ricambiati… Ma cosa fai se lui si mette con un’altra?

Shy 11

Manga Fight 61

5,20 €

SAPETE CHE PERSINO GLI EROI HANNO BISOGNO DI ESSERE SALVATI, OGNI TANTO?

A togliere Shy da una situazione spinosa interviene Nirvana, un ragazzo che ha un misterioso legame con Shine, la sorella di Shy. Mentre vengono svelati alcuni dettagli sul passato dell’eroina, Shy dovrà combattere senza utilizzare i poteri.

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 5

Collana Japan 175

5,20 €

PERCHÉ IL GIORNO IN CUI KUROGANE HA CONOSCIUTO BENITO HA DETTO DI VOLER VIVERE IN UN POSTO DOVE NON SI VEDE IL SOLE?

Il passato segreto del giovane artigiano armaiolo viene alla luce. Nel frattempo, Kai deve affrontare una prova importante lungo la strada che potrebbe condurlo a diventare il prescelto di Aragane

Sakamoto Days 8

Generation Manga 42

5,20 €

LA SITUAZIONE È SEMPRE PIÙ COMPLICATA DI QUEL CHE SEMBRA…

Taro Sakamoto è un ex sicario in pensione. Potrebbe godersi la vita da padre di famiglia e il buon cibo casalingo, ma deve affrontare una prova ad alto tasso di mortalità per entrare in una prestigiosa scuola di killer… da lui già frequentata!

Konosuba! – This Wonderful World 15

Capolavori Manga 157

5,20 €

DOLCE FAR NIENTE?

Tra l’organizzazione del festival in onore di Eris e Aqua, il recupero dell’armatura sacra Aegis, le ingerenze di demoniaci negozianti e le attenzioni di peccaminose cosplayer, Kazuma è impegnatissimo. Ma non era lui che voleva dedicarsi con costanza e dedizione al riposo?

Togen Anki: Sangue Maledetto 6

Manga Best 30

5,20 €

LO SCONTRO È ASSICURATO

Localizzato per colpa di un uso avventato del suo sangue, Jin Kogasaki è stato rapito dagli scagnozzi di Shinya Momoiwa. Il professor Mudano, Shiki e gli altri studenti della Rasetsu Academy partono alla sua ricerca. In campo, però, scendono anche i Momotaro di Nerima… Consigliato ai fan di Jujutsu Kaisen.

Trinity Seven 27

L’accademia delle sette streghe

Manga Adventure 36

5,90 €

Forse è la fine.

La dea Arian ha sconfitto Arata e le Trinity Seven.

Tutto è perduto… oppure no?

Arata si ritrova scaraventato in un’altra dimensione e dovrà sottoporsi a un duro allenamento magico per poter sbaragliare definitivamente la dea delle Tenebre abissali e salvare tutti i mondi!

Ce la farà o verrà distratto dalle sue bellissime allenatrici?

Kingdom Hearts II Silver 8

9,00 €

UNA STRANA E DOLOROSA MALINCONIA

Tornato a Crepuscopoli, Sora non può rincorrere i ricordi perché Kairi è sempre più vicina! Accompagnato da Pippo e Paperino, dovrà affrontare l’Organizzazione XIII per liberarla. Lo scontro è ormai inevitabile: chi la spunterà?