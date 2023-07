Kaiju No. 8 è uno dei successi più importanti del momento e proprio per questo è stata annunciata una trasposizione animata volta ad accrescere una nomea già solida, espandendola anche a chi guarda solamente anime. Stando a Comic Book a breve dovremmo anche ricevere interessanti informazioni al riguardo.

Il pubblico deve ancora attendere un bel po di tempo prima di cominciare a gustarsi questa nuova trasposizione anime, vista la sua data fissata per il 2024. Non abbiamo una data specifica ma solamente una finestra di uscita, quindi la serie potrebbe anche uscire verso la fine dell’anno prossimo.

Production I.G, lo studio dietro Ghost In The Shell: Stand Alone Complex, Psycho-Pass e Haikyu si occuperà di tale adattamento, anche se il pubblico non ha sembrato apprezzare le prime key visual dedicate ai protagonisti di Kaiju No.8.

Infatti da quando lo studio ha condiviso i design dei personaggi gli appassionati hanno subito criticato tutto l’operato, preannunciando delle critiche future verso altre immagini e vari trailer. Niente è stato presentato durante l’Anime Expo, anche se è stato confermato che l’8 agosto ci saranno rilevanti novità sulla trasposizione.

Molto probabilmente sarà un trailer o una data di uscita ufficiale, visto che un tale annuncio non può precedere solamente delle immagini. Forse se non proprio un trailer specifico magari possiamo anche sperare in un breve teaser dove saranno anche mostrate le animazioni.

Kaiju No.8: nel corso dell’estate ci saranno novità sull’anime

Kafka è il protagonista della storia, un perdente pieno di sogni a cui la vita donerà un compromesso per realizzare quello più grande: entrare nella Terza Divisione per combattere faccia a faccia le minacce mostruose che attaccano la città, spesso in balia di morte e distruzione.

Nonostante il tutto non sia una novità il manga ha di certo il suo successo, e a breve potremmo anche visionare il tutto in versione anime. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book